Έμμα Στόουν και Τζένιφερ Λόρενς συνεργάζονται για πρώτη φορά - Ποια ταινία θα ανεβάσουν

Έπειτα από χρόνια φιλίας και αμέτρητες κοινές εμφανίσεις σε εκδηλώσεις, οι Jennifer Lawrence και Emma Stone ετοιμάζονται να εμφανιστούν μαζί και στη μεγάλη οθόνη.Παρότι η φιλία τους μετράει χρόνια, οι δύο βραβευμένες ηθοποιοί δεν είχαν μέχρι σήμερα βρει το κατάλληλο project για να συνεργαστούν. Αυτό όμως αλλάζει και, όπως όλα δείχνουν, η συνεργασία τους θα έχει αρκετό χιούμορ, λίγη νοσταλγία και μια διάσημη ντίβα των Muppets.Η αποκάλυψη έγινε στις 5 Νοεμβρίου, όταν η Jennifer Lawrence μίλησε στο podcast Las Culturistas. Εκεί ανακοίνωσε ότι οι δυο τους θα είναι παραγωγοί σε μια νέα ταινία με πρωταγωνίστρια τη Miss Piggy. «Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, αλλά θα το πω: εγώ και η Emma Stone ετοιμάζουμε μια ταινία Miss Piggy», αποκάλυψε προσθέτοντας πως οι ίδιες πιθανότατα θα εμφανιστούν και μπροστά από την κάμερα. «Νομίζω πως ναι. Πρέπει να το κάνουμε είναι τρελό που δεν έχουμε παίξει ποτέ μαζί μέχρι τώρα», σχολίασε γελώντας.