Giorgina Clavarino: η Ιταλίδα influencer με το εντυπωσιακό στυλ και τον παραμυθένιο γάμο με Έλληνα

Ο πρόσφατος γάμος της φινετσάτης Giorgina Clavarino με τον Δημήτρη Πατέρα στην Ιταλία απασχόλησε τα ιταλικά και διεθνή μέσα, που ανέδειξαν το μαγικό σκηνικό και την αριστοκρατική ατμόσφαιρα της τελετής. Η Ιταλίδα influencer, γνωστή για τη μεσογειακή της αισθητική και τη φυσική της κομψότητα, επέλεξε τρία λαμπερά look που τράβηξαν όλα τα βλέμματα.

