Giorgina Clavarino: η Ιταλίδα influencer με το εντυπωσιακό στυλ και τον παραμυθένιο γάμο με Έλληνα
Giorgina Clavarino: η Ιταλίδα influencer με το εντυπωσιακό στυλ και τον παραμυθένιο γάμο με Έλληνα
Μια fashion personality που μας γεμίζει έμπνευση.
Μια fashion personality που μας γεμίζει έμπνευση.
Ο πρόσφατος γάμος της φινετσάτης Giorgina Clavarino με τον Δημήτρη Πατέρα στην Ιταλία απασχόλησε τα ιταλικά και διεθνή μέσα, που ανέδειξαν το μαγικό σκηνικό και την αριστοκρατική ατμόσφαιρα της τελετής. Η Ιταλίδα influencer, γνωστή για τη μεσογειακή της αισθητική και τη φυσική της κομψότητα, επέλεξε τρία λαμπερά look που τράβηξαν όλα τα βλέμματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα