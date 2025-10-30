Η Αν Χάθαγουεϊ φόρεσε vintage Valentino στο κόκκινο χαλί των WWD Honors
Ένα αληθινό κομμάτι ιστορίας της μόδας.
ΗAnne Hathaway έκανε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της χρονιάς στα WWD Honors 2025, που πραγματοποιήθηκαν στο Cipriani South Street της Νέας Υόρκης. Επέλεξε ένα κόκκινο Valentino Haute Couture φόρεμα, σχεδιασμένο από τον ίδιο τον Valentino Garavani, από τη συλλογή Φθινόπωρο 2003, ένα αληθινό κομμάτι ιστορίας της μόδας.
