H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με business casual look και UGG μοκασίνια

Η ηθοποιός αυτή τη σεζόν δηλώνει φανατική των Ugg και μάλιστα τα φορά με τρόπο που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ.

Ως ambassador του brand, η Sarah Jessica Parker έχει φορέσει επανειλημμένα τα πιο πολυσυζητημένα μοντέλα του, αλλά αυτή τη φορά ανέβασε τον πήχη: συνδύασε ένα business casual σύνολο το οποίο περιλάμβανε σακάκι και tailored παντελόνι με τα ήδη sold out Sacai Loafers της Ugg.

