H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με business casual look και UGG μοκασίνια
Η ηθοποιός αυτή τη σεζόν δηλώνει φανατική των Ugg και μάλιστα τα φορά με τρόπο που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ.
Ως ambassador του brand, η Sarah Jessica Parker έχει φορέσει επανειλημμένα τα πιο πολυσυζητημένα μοντέλα του, αλλά αυτή τη φορά ανέβασε τον πήχη: συνδύασε ένα business casual σύνολο το οποίο περιλάμβανε σακάκι και tailored παντελόνι με τα ήδη sold out Sacai Loafers της Ugg.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
