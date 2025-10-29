H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με business casual look και UGG μοκασίνια

Ω

ς ambassador του brand, η

έχει φορέσει επανειλημμένα τα πιο πολυσυζητημένα μοντέλα του, αλλά αυτή τη φορά ανέβασε τον πήχη: συνδύασε ένα business casual σύνολο το οποίο περιλάμβανε σακάκι και tailored παντελόνι με τα ήδη sold out Sacai Loafers της