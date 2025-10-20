Academy Museum Gala 2025: Οι πιο λαμπερές εμφανίσεις
Οι σταρ του Χόλιγουντ γιόρτασαν τον κινηματογράφο και τη μόδα με custom δημιουργίες και εντυπωσιακές επιλογές απευθείας από τις πασαρέλες.
Στις 18 Οκτωβρίου, οι πιο καλοντυμένες σταρ του Χόλιγουντ συγκεντρώθηκαν για να στηρίξουν οικονομικά τις εκθέσεις του Μουσείου της Ακαδημίας, να τιμήσουν κορυφαίους συντελεστές του σινεμά και φυσικά να χαρίσουν στη βραδιά ένα αξέχαστο red-carpet θέαμα. Αν και πολλοί το συγκρίνουν με το Met Gala, ο ενδυματολογικός του κώδικας παραμένει πιο ελεύθερος, δίνοντας στους καλεσμένους τη δυνατότητα να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικά runway looks.
