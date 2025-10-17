Η Βικτόρια Μπέκαμ συμπλήρωσε το ολόμαυρό της σύνολο με την πιο σπάνια Hermès Kelly της
Η τιμή της; 43.855 δολάρια.
Στις 14 Οκτωβρίου οι παπαράτσι την απαθανάτισαν τη Victoria Beckham έξω από το εστιατόριο Milos στη Νέα Υόρκη, ντυμένη αποκλειστικά στα μαύρα. Ούτε καν η τσάντα της δεν έσπαγε τη μονοχρωμία. Συνδύασε ένα μακρυμάνικο τοπ με pencil φούστα που έφτανε λίγο πάνω από τον αστράγαλο. Από κοντά, το πίσω μέρος του top αποκαλύφθηκε διακριτικά διάφανο, με mesh ύφασμα που εκτεινόταν από τα μανίκια έως τη μέση της πλάτης.
