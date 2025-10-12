Diane Keaton: Όσα είχε μοιραστεί για την κατάσταση της υγείας της πριν από τον θάνατό της
Πόλεμος με τον καρκίνο του δέρματος και μάχη με τη βουλιμία — η ανοιχτή εξομολόγηση της ηθοποιού για τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής της.
Η Diane Keaton, που έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια στην Καλιφόρνια, υπήρξε μια εμβληματική φυσιογνωμία του αμερικανικού κινηματογράφου, αλλά και μια γυναίκα που δεν δίστασε ποτέ να μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια για τις προσωπικές της μάχες με την υγεία και τον εαυτό της. Από πολύ νέα ήρθε αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα, καθώς στα 21 της διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος. «Είναι θέμα οικογενειακής ιστορίας», είχε πει στο Los Angeles Times. «Η θεία μου είχε καρκίνο τόσο προχωρημένο που της αφαίρεσαν τη μύτη. Ο πατέρας και ο αδελφός μου είχαν επίσης. Πρέπει να φοράμε αντηλιακό».
