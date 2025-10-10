Vidcast για την αυτοφροντίδα: «Το μυστικό είναι τα μικρά και σταθερά βήματα, όχι η τελειότητα»

Η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν κλείνει τον κύκλο της φροντίδας, αλλά τον εξελίσσει σε μια νέα ισορροπία — σωματική και πνευματική. Το Marie Claire και η σειρά αποσμητικών Dove παρουσιάζουν το νέο vidcast Back to You, που μας εμπνέει να μετατρέψουμε τη μετάβαση από το καλοκαίρι στη νέα σεζόν σε μια πράξη φροντίδας και ισορροπίας.Η Σία Κυριλή — αθλήτρια, social media manager και fitness influencer — μιλά με ειλικρίνεια στην Ελιάνα Χρυσικοπούλου για το πώς βρίσκει ρυθμό ανάμεσα σε υποχρεώσεις, άθληση και προσωπικό χρόνο. Όπως εξηγεί η ίδια: «Ο Σεπτέμβριος είναι σαν μια μικρή Πρωτοχρονιά. Το μυστικό είναι τα μικρά και σταθερά βήματα, όχι η τελειότητα. Ένα 30λεπτο περπάτημα ή μερικά γεύματα στο σπίτι μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά μακροπρόθεσμα.»