Μετά τις trad wives, οι trad sons: Οι γιοι που ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία μένουν με τη μητέρα τους
Μετά τις trad wives, οι trad sons: Οι γιοι που ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία μένουν με τη μητέρα τους

Η Ελλάδα πάντως θα μπορούσε να διεκδικήσει τα εύσημα αυτής της τάσης

Μετά τις trad wives, οι trad sons: Οι γιοι που ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία μένουν με τη μητέρα τους
Ο Luke Parkhurst στα 34 χρόνια του δεν εργάζεται ούτε πληρώνει νοίκι. Το life hack του; Ζει με τη μητέρα του. Είναι ένας από τους άντρες που είτε εγκατέλειψαν ποτέ το πατρικό τους είτε επέστρεψαν σε αυτό αποκαλούνται trad sons (από το trad wives, τις σύγχρονες γυναίκες που επιστρέφουν στους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους της συζύγου, μητέρας και νοικοκυράς). Η Ελλάδα θα μπορούσε φυσικά να διεκδικήσει τα εύσημα αυτής της τάσης, που έχει αρχίσει να παίρνει τέτοιες διαστάσεις διεθνώς ώστε η New York Post τής αφιερώνει ένα νέο άρθρο.

