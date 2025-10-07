Νέα έρευνα: Ποιοι παράγοντες αποφασίζουν το φύλο του μωρού μας
Όχι, δεν είναι τυχαίο, όπως επιβεβαιώνει η επιστήμη

Το φύλο ενός μωρού δεν προκύπτει τυχαία αλλά είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να εξηγούν το γιατί σε μια οικογένεια η πλειονότητα των παιδιών είναι αγόρια, ενώ σε μια άλλη, κορίτσια. Αυτή τη θεωρία ενισχύει μια νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Science Advances.

