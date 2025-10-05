Η Tέιλορ Σουίφτ μοιράζεται λεπτομέρειες για το πώς οργανώθηκε η πρόταση γάμου της στην εκπομπή του Graham Norton
MARIE CLAIRE

Η Tέιλορ Σουίφτ μοιράζεται λεπτομέρειες για το πώς οργανώθηκε η πρόταση γάμου της στην εκπομπή του Graham Norton

Η 35χρονη τραγουδίστρια και δημιουργός εμφανίστηκε στο πάνελ της εκπομπής μαζί με τους Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Domhnall Gleeson και Lewis Capaldi.

Η Tέιλορ Σουίφτ μοιράζεται λεπτομέρειες για το πώς οργανώθηκε η πρόταση γάμου της στην εκπομπή του Graham Norton
ΗTaylor Swift έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά τον αρραβώνα της με τον αστέρα του NFL Travis Kelce, τον περασμένο Αύγουστο, και όλα τα βλέμματα στράφηκαν φυσικά, στο δαχτυλίδι της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης