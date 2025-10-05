Η Tέιλορ Σουίφτ μοιράζεται λεπτομέρειες για το πώς οργανώθηκε η πρόταση γάμου της στην εκπομπή του Graham Norton
Η 35χρονη τραγουδίστρια και δημιουργός εμφανίστηκε στο πάνελ της εκπομπής μαζί με τους Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Domhnall Gleeson και Lewis Capaldi.
ΗTaylor Swift έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά τον αρραβώνα της με τον αστέρα του NFL Travis Kelce, τον περασμένο Αύγουστο, και όλα τα βλέμματα στράφηκαν φυσικά, στο δαχτυλίδι της.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
