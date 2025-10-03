Η φράση που νομίζουμε πως βοηθά στη σχέση, αλλά στην ουσία την καταστρέφει

Πιθανότατα έχετε ακούσει για το «ψυχικό φορτίο», τον όρο που περιγράφει την αόρατη συναισθηματική εργασία που συνδέεται με τη διαχείριση του νοικοκυριού, της οικογένειας και των σχέσεων, και την οποία συχνά αναλαμβάνουν κυρίως οι γυναίκες.Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση προγραμμάτων, τη διαχείριση των οικονομικών, την πρόβλεψη αναγκών, τη λήψη αποφάσεων και τη φροντίδα της ευημερίας του συντρόφου και/ή των παιδιών. Όλη αυτή η προσπάθεια περνά συχνά απαρατήρητη από τους γύρω και μπορεί να γίνει πραγματικό βάρος όταν κάποιος επωμίζεται μόνος του την ευθύνη, με αποτέλεσμα συχνά να παραιτείται, να σταματά να διεκδικεί ή να παλεύει για τη σχέση και να καταλήγει να λέει στο έτερο μέλος του ζεύγους να κάνει ό,τι θέλει.Οι ειδικοί τονίζουν ότι η φράση «κάνε ό,τι θέλεις εσύ», που συχνά ακούγεται στις σχέσεις, δεν είναι τόσο βοηθητική όσο φαίνεται. Στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει πολύ εκνευριστική. Η Rebecca Vivash, πιστοποιημένη θεραπεύτρια σχέσεων στη Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (BACP), εξηγεί στη Metro.co.uk ότι ενώ μπορεί να φαίνεται πως δίνετε στον σύντροφό σας «ελευθερία επιλογής», στην ουσία του μεταφέρετε όλη την ευθύνη.