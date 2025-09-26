Η νέα συλλογή της KIKO MILANO φέρνει στο προσκήνιο τη λάμψη του φθινοπώρου

Η Lumiverse Collection χαρίζει χρώμα, λάμψη και άνεση σε κάθε look, με σύγχρονες συνθέσεις και κοσμική έμπνευση.



Καθώς το φθινόπωρο κάνει σιγά σιγά αισθητή την παρουσία του, η ανάγκη για ανανέωση γίνεται πιο έντονη. Η αλλαγή της εποχής φέρνει μαζί της νέες υφές, πιο βαθιές αποχρώσεις και μια διάθεση για κάτι διαφορετικό. Άλλωστε το μακιγιάζ δεν υπάρχει απλά για να καλύπτει τυχόν ατέλειες και να αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά μας, αλλά αποτελεί έναν τρόπο να εκφραζόμαστε, να πειραματιζόμαστε και να ξεχωρίζουμε. Και τώρα είναι η καταλληλότερη στιγμή να δώσουμε νέα πνοή στη ρουτίνα μας.





Η νέα, φθινοπωρινή, limited edition συλλογή της KIKO MILANO μάς καλεί να αφεθούμε στο φως και να επαναπροσδιορίσουμε τη λάμψη μας. Κάθε προϊόν της Lumiverse Collection είναι σχεδιασμένο για να αναδεικνύει την ομορφιά μας μέσα από το παιχνίδι του φωτός και της κίνησης, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που τραβά όλα τα βλέμματα.

26.09.2025, 13:52