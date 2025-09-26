Το μυστικό του Μάθιου Μακόναχι για έναν επιτυχημένο γάμο κρύβεται στην κρεβατοκάμαρα και δεν είναι αυτό που νομίζετε

ΟMatthew McConaughey αποκάλυψε το μεγαλύτερο και απλούστερο μυστικό για μια ευτυχισμένη σχέση. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Camila Alves εδώ και 13 χρόνια, προτείνει έναν πρακτικό τρόπο για να διατηρήσει κανείς τη φλόγα στον γάμο του.Στο νέο του βιβλίο, «Poems & Prayers», ο 55χρονος McConaughey μοιράζεται προσωπικές ιστορίες, μαθήματα ζωής και στοχασμούς γύρω από την αγάπη, την πίστη, τη συγχώρεση και τη σύνδεση με τον σύντροφό μας. Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ανέφερε πως μια μικρή αλλαγή στο υπνοδωμάτιο ήταν αρκετή για να τον φέρει πιο κοντά με τη σύζυγό του.«Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για τον γάμο σας», γράφει, «είναι να ξεφορτωθείτε το υπέρδιπλο στρώμα και να κοιμάστε σε ένα διπλό. Όταν είστε στον ίδιο χώρο, δίπλα-δίπλα, δεν υπάρχει απόσταση, ούτε κυριολεκτικά ούτε συναισθηματικά. Έχουμε παιδιά και όταν πηγαίνουμε σε σπίτια φίλων, βλέπουμε τεράστια κρεβάτια με όλους τους μικρούς να κοιμούνται μέσα. Είναι ωραίο όσο είναι μικρά, αλλά κάποια στιγμή μεγαλώνουν και φεύγουν από το κρεβάτι… Κάποιο πρωί ξύπνησα και ένιωσα ότι η Camila ήταν ένα ολόκληρο γήπεδο μακριά. Όταν πηγαίναμε για ύπνο, θέλαμε να αγκαλιαστούμε αλλά ήμασταν ο ένας πολύ μακριά από τον άλλο. Αυτό το αναθεματισμένο king-size κρεβάτι δεν κάνει καλό στον γάμο. Το αλλάξαμε με ένα queen-size και τώρα κοιμόμαστε ώμο με ώμο. Σας το λέω: κάνει καλό στον γάμο!».Ο ηθοποιός του «Dazed and Confused» τόνισε, επίσης, πως το μικρότερο κρεβάτι «δεν αφήνει χώρο για τα παιδιά», μια απόφαση που βοηθά στη διατήρηση του προσωπικού χώρου του ζευγαριού.