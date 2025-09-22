Ρις Γουίδερσπουν: Πώς κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά την κακοποιητική σχέση που βίωσε
«Έπρεπε να επαναπρογραμματίσω το μυαλό μου»

Η Reese Witherspoon μιλάει ανοιχτά για το πώς κατάφερε να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της μετά την έξοδο από μια κακοποιητική σχέση στην αρχή της καριέρας της. Αποκάλυψε πως χρειάστηκε να «επαναπρογραμματίσει» το μυαλό της μετά την έξοδο από μια κακοποιητική σχέση.

