Η Μάργκοτ Ρόμπι έκανε πέντε διαφορετικές εμφανίσεις σε μία μέρα
Η Μάργκοτ Ρόμπι έκανε πέντε διαφορετικές εμφανίσεις σε μία μέρα
Αποδεικνύοντας τη στυλιστική ευελιξία της.
Αποδεικνύοντας τη στυλιστική ευελιξία της.
ΗMargot Robbie βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά για την προώθηση της νέας της ταινίας A Big Bold Beautiful Journey με τον Colin Farrell. Μαζί με τον στιλίστα της Andrew Mukamal, η ηθοποιός θυμίζει τις ένδοξες μέρες της Barbie press tour, με εμφανίσεις που γίνονται θέμα συζήτησης, συνδυάζοντας high fashion επιλογές που κινούνται από το εκκεντρικό μέχρι το διαχρονικά κομψό.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα