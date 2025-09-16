Το C-Cut είναι το απόλυτο κούρεμα του 2025 – Και θυμίζει κάτι από “The Rachel”
MARIE CLAIRE

Το C-Cut είναι το απόλυτο κούρεμα του 2025 – Και θυμίζει κάτι από “The Rachel”

Xαρίzει όγκο, κίνηση και έναν αέρα κομψότητας που δε βγαίνει ποτέ εκτός μόδας.

Το C-Cut είναι το απόλυτο κούρεμα του 2025 – Και θυμίζει κάτι από “The Rachel”
Αν μεγαλώσαμε στα ‘90s ή απλώς αγαπάμε τις iconic τάσεις εκείνης της εποχής, το πιθανότερο είναι να έχουμε κρατήσει στην καρδιά μας το διάσημο κούρεμα της Jennifer Aniston από τα «Φιλαράκια», γνωστό και ως “The Rachel”. Το 2025, αυτή η αγαπημένη τάση επιστρέφει ανανεωμένη και με μοντέρνο αέρα, μέσα από το νέο viral trend: το C-Cut κούρεμα.
