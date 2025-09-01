Κροσέ σκουφάκι: Το must-have αξεσουάρ μαλλιών της σεζόν ήταν σούπερ δημοφιλές στα 00s

Ρετρό, χειροποίητο και πρακτικό για τις bad har days, το κροσέ σκουφάκι συνδυάζει νοσταλγία και μοντέρνα αισθητική.



Η μόδα είναι ένας αέναος κύκλος και η επιστροφή του Y2K στυλ τα τελευταία χρόνια το αποδεικνύει περίτρανα. Ωστόσο, αυτή τη φορά, το βλέμμα μας στρέφεται ακόμη πιο πίσω, φτάνοντας μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Το κροσέ σκουφάκι, εμπνευσμένο από τα καπελάκια ύπνου του 1800 (τα φορούσαν για να μην μπλέκονται τα μαλλιά στον ύπνο), κάνει δυναμική επιστροφή και μας προσκαλεί να το εντάξουμε στις εμφανίσεις μας.





Δεν πρόκειται για το κλασικό σκουφάκι, αλλά ούτε για κάποιο πρακτικό καπέλο που θα μας προστατεύσει από τον ήλιο. Είναι πιο ανάλαφρο, πιο κομψό και συχνά διακοσμημένο με χάντρες, παγιέτες ή άλλα χειροποίητα στοιχεία. Στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, τα πλεκτά καπελάκια κυριάρχησαν στους δρόμους και στις πασαρέλες, αποδεικνύοντας πως αποτελούν το νο1 αξεσουάρ της σεζόν.

01.09.2025, 18:00