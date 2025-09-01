Fall Nail Art: Όλη η έμπνευση που ψάχνατε για τα μανικιούρ της νέας σεζόν
Fall Nail Art: Όλη η έμπνευση που ψάχνατε για τα μανικιούρ της νέας σεζόν

Σε "ζεστές" αποχρώσεις που θα αναδείξουν κάθε σας εμφάνιση τους επόμενους μήνες.

Fall Nail Art: Όλη η έμπνευση που ψάχνατε για τα μανικιούρ της νέας σεζόν
Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις που θα είναι για πάντα συσχετισμένες με το φθινόπωρο, όπως το μπορντό, το κυπαρισσί και το καφέ της σκουριάς – μεταξύ άλλων- και επιστρέφουμε σε αυτές ξανά και ξανά, τόσο στις στιλιστικές μας επιλογές, όσο και στο κομμάτι του μανικιούρ. Θα είναι πάντα in και ιδανικά για κάθε φθινοπωρινή εμφάνιση, αλλά φέτος τα μανικιούρ μας γίνονται πιο ενδιαφέροντα, αφού οι αποχρώσεις συνδυάζονται σε abstract ή negative space σχέδια, με το αποτέλεσμα στα νύχια να θυμίζει μικρά έργα τέχνης.
