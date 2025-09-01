New Season: Οι «πειρασμοί» του μήνα που θέλουμε να προσθέσουμε στο νεσεσέρ
Καθώς αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, προσθέτουμε στο νεσεσέρ μας προϊόντα που μας θυμίζουν τα γαλαζοπράσινα νερά των προορισμών που επισκεφθήκαμε στις διακοπές
Με έμπνευση τις αποχρώσεις στις συσκευασίες και την ισχυρή αποτελεσματικότητα, αυτές είναι οι δέκα αγορές που σας προτείνουμε να κάνετε μέσα στον Σεπτέμβριο.
Εσάνς φρεσκάδας
Το Aqua Media Cologne Forte του Maison Francis Kurkdjian είναι ένα άρωμα γεμάτο ζωντάνια και φρεσκάδα. Με νότες περγαμόντου Καλαβρίας, λουίζας, μάραθου, hedione και ξυλώδη musks, αναδεικνύει την απόλυτη αρμονία νερού και φωτός. Το πράσινο μπουκάλι του συμβολίζει το κέντρο του ουράνιου τόξου, μια έκρηξη ζωής και λάμψης.
