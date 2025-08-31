Γιατί πρέπει να τρώτε μπανάνα πριν κοιμηθείτε
Γιατί πρέπει να τρώτε μπανάνα πριν κοιμηθείτε
Αντί για πρωινό, προτιμήστε τη για βραδινό.
Αντί για πρωινό, προτιμήστε τη για βραδινό.
Όλα τα φρούτα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της καλής υγείας. Ανάμεσά τους, η μπανάνα ξεχωρίζει, καθώς είναι ένα φρούτο που πιθανότατα απολαμβάνετε συχνά στο πρωινό ή το δεκατιανό σας. Εκτός από το ότι είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, μπορεί να λειτουργήσει και ως φυσικό «κλειδί» για έναν πιο ποιοτικό ύπνο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα