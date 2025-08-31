Γιατί πρέπει να τρώτε μπανάνα πριν κοιμηθείτε
Γιατί πρέπει να τρώτε μπανάνα πριν κοιμηθείτε

Αντί για πρωινό, προτιμήστε τη για βραδινό.

Γιατί πρέπει να τρώτε μπανάνα πριν κοιμηθείτε
Όλα τα φρούτα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της καλής υγείας. Ανάμεσά τους, η μπανάνα ξεχωρίζει, καθώς είναι ένα φρούτο που πιθανότατα απολαμβάνετε συχνά στο πρωινό ή το δεκατιανό σας. Εκτός από το ότι είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, μπορεί να λειτουργήσει και ως φυσικό «κλειδί» για έναν πιο ποιοτικό ύπνο.

