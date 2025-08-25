Κλόντια Σίφερ: Τα φορέματα που επιλέγει για τις διακοπές της στην Ελλάδα (εικόνες)
Οι φωτογραφίες του διάσημου μοντέλου από την επίσκεψη στη χώρα μας
Την Ελλάδα επέλεξε για ένα ακόμη καλοκαίρι η Claudia Schiffer. Το διάσημο μοντέλο απολαμβάνει τις διακοπές του στη χώρα μας και μοιράζεται με τους ακολούθους της στα social media εικόνες από τις βόλτες της.
Και ενώ δεν αποκάλυψε σε ποιο ακριβώς σημείο της Ελλάδας βρίσκεται, τη βλέπουμε να ποζάρει απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα και να χορεύει μπροστά σε επιβλητικά κτίρια. Στις πρώτες φωτογραφίες, που μοιράστηκε την Παρασκευή, 22 Αυγούστου, φορά ένα μακρύ, πλεκτό φόρεμα, το οποίο έχει συνδυάσει με ένα εντυπωσιακό κόσμημα στον λαιμό. «Η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. Σε εκείνες που δημοσίευσε πριν από λίγες ώρες χορεύει φορώντας ένα υφασμάτινο φόρεμα σε lime απόχρωση.
