Ηθοποιός του «Τελειώνει με εμάς» κατηγορεί τον Τζάστιν Μπαλντόνι για bullying

Ηηθοποιός του “It Ends With Us” Isabela Ferrer κατηγορεί τον Justin Baldoni για «παρενόχληση», καθώς – όπως υποστηρίζει – την πίεζε να δώσει πληροφορίες, αφού της έκανε κλήτευση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης νομικής διαμάχης του με την Blake Lively.Οι δικηγόροι της Ferrer — η οποία υποδύθηκε τη νεότερη εκδοχή της Lily Bloom (του χαρακτήρα που έπαιξε η Lively) στην ταινία — κατέθεσαν ένσταση ενάντια στην κίνηση του Baldoni στις 12 Αυγούστου, στην οποία εκείνος ισχυριζόταν ότι η συνάδελφός του δεν ανταποκρίθηκε στην κλήτευση.Σύμφωνα με το People, στην ένσταση υποστηρίζεται ότι η ενέργεια του Baldoni έγινε «για αθέμιτους σκοπούς και με στόχο την παρενόχληση» της Ferrer.Η νομική ομάδα της Ferrer κατηγορεί επίσης την Wayfarer Studios του Baldoni ότι δεν τήρησε το συμβόλαιο της ηθοποιού, το οποίο όριζε πως η εταιρεία θα κάλυπτε τα νομικά της έξοδα όταν εκείνη κλητεύθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο από την Lively, σχετικά με την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που έχει καταθέσει η σταρ του “Gossip Girl” εναντίον του Justin Baldoni.