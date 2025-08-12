Οι σχέσεις αυτών των ζωδίων βελτιώνονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Μέχρι τις 17 Αυγούστου 2025, οι σχέσεις τριών ζωδίων θα βελτιωθούν σημαντικά. Από τότε που ο Ερμής στάθηκε ανάδρομος στον Λέοντα στις 18 Ιουλίου η σύγχυση κυριαρχούσε, αλλά χωρίς αυτή δεν θα βρίσκαμε την ηρεμία.. Ωστόσο, καθώς ο πλανήτης της επικοινωνίας επιστρέφει σε ορθή πορεία τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η διαύγεια επιτέλους έρχεται – μαζί με την ικανότητα να αναλάβουμε δράση.Είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε για μια δυναμική εβδομάδα. Την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ο Ερμής, πλέον σε ορθή πορεία στον Λέοντα, θα ευθυγραμμιστεί με τον Άρη στον Ζυγό, κάτι που αυξάνει τις ευκαιρίες στον ερωτικό τομέα.ΖυγόςΑφήστε τον εαυτό σας να μεταμορφωθεί. Είστε από τα πιο τρυφερά και αγαπησιάρικα ζώδια. Πολύ συχνά, όμως, δίνετε αγάπη και κατανόηση στον/στη σύντροφό σας και όχι αρκετή στον εαυτό σας. Ανθίζετε όταν μπορείτε να αγαπάτε, αλλά στις ήσυχες στιγμές συχνά αναρωτιέστε πότε θα αγαπηθείτε κι εσείς με τον ίδιο τρόπο.