Τζένιφερ Άνιστον: Έκανε ένα σπάνιο σχόλιο για το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ

Η Jennifer Aniston δεν συνηθίζει να μιλάει για τον γάμο της με τον Brad Pitt, έκανε όμως μια εξαίρεση στη νέα συνέντευξή της για το Vanity Fair. Πρόκειται, κατά κάποιον τρόπο, για ένα επετειακό κομμάτι, που κυκλοφόρησε είκοσι χρόνια μετά την πρώτη συνέντευξη μετά τον χωρισμό τους, το 2005, στο ίδιο περιοδικό, με τίτλο «Η αβύθιστη Jennifer Aniston».