Λιαμ Νίσον: Τι απάντησε όταν τον ρώτησαν αν γνωρίζει τα Labubu
MARIE CLAIRE

Λιαμ Νίσον: Τι απάντησε όταν τον ρώτησαν αν γνωρίζει τα Labubu

Η viral αντίδραση του ηθοποιού

Λιαμ Νίσον: Τι απάντησε όταν τον ρώτησαν αν γνωρίζει τα Labubu
ΟLiam Neeson δηλώνει απολύτως μπερδεμένος με μία από τις μεγαλύτερες τρέλες της ποπ κουλτούρας αυτή τη στιγμή.

 
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News, στον ηθοποιό έδειξαν μια φωτογραφία με ένα παιχνίδι Labubu και τον ρώτησαν τι είναι.
 
«Δεν έχω ιδέα. Όχι,» απάντησε γρήγορα και μπερδεμένα, κουνώντας το κεφάλι του. «Σοβαρά, δεν ξέρω».

Όταν του είπαν ότι στη φωτογραφία εμφανιζόταν ένα Labubu, ο σταρ του «Naked Gun» φαινόταν ολοκληρωτικά απορημένος. «Εντάξει», είπε τότε. «Είναι μια αφράτη κούκλα. Ή μήπως τρώγεται;».
 
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης