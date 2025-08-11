Λιαμ Νίσον: Τι απάντησε όταν τον ρώτησαν αν γνωρίζει τα Labubu

ΟLiam Neeson δηλώνει απολύτως μπερδεμένος με μία από τις μεγαλύτερες τρέλες της ποπ κουλτούρας αυτή τη στιγμή.Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News, στον ηθοποιό έδειξαν μια φωτογραφία με ένα παιχνίδι Labubu και τον ρώτησαν τι είναι.«Δεν έχω ιδέα. Όχι,» απάντησε γρήγορα και μπερδεμένα, κουνώντας το κεφάλι του. «Σοβαρά, δεν ξέρω».Όταν του είπαν ότι στη φωτογραφία εμφανιζόταν ένα Labubu, ο σταρ του «Naked Gun» φαινόταν ολοκληρωτικά απορημένος. «Εντάξει», είπε τότε. «Είναι μια αφράτη κούκλα. Ή μήπως τρώγεται;».