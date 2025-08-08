Λένα Σαμαρά: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός της κόρης του Αντώνη Σαμαρά από τη Μιμή Ντενίση

Μετά από επιληπτικό επεισόδιο η Λένα Σαμαρά, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, διακομίστηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί στον Ευαγγελισμό όπου ενώ οι γιατροί έπαιρναν το ιστορικό της, υπέστη ανακοπή και πέθανε στα 34 μόλις χρόνια της. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές πηγές, είχε ιστορικό με επιληπτικές κρίσεις.