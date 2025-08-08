Λένα Σαμαρά: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός της κόρης του Αντώνη Σαμαρά από τη Μιμή Ντενίση
Λένα Σαμαρά: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός της κόρης του Αντώνη Σαμαρά από τη Μιμή Ντενίση
«Αντώνη, Γεωργία, πονάω μαζί σας.»
Μετά από επιληπτικό επεισόδιο η Λένα Σαμαρά, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, διακομίστηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί στον Ευαγγελισμό όπου ενώ οι γιατροί έπαιρναν το ιστορικό της, υπέστη ανακοπή και πέθανε στα 34 μόλις χρόνια της. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές πηγές, είχε ιστορικό με επιληπτικές κρίσεις.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα