Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Επιβεβαίωσε τις φήμες ότι είχε κάποτε ένα ειδύλλιο με τον Νίκολας Κέιτζ

Σε μια νέα συνέντευξή της στην τηλεοπτική εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen», η Sarah Jessica Parker επιβεβαίωσε μια φήμη που κυκλοφορούσε, ότι κάποτε έζησε ένα ειδύλλιο με τον Nicolas Cage, με τον οποίο υπήρξαν συμπρωταγωνιστές στην ταινία «Honeymoon in Vegas» (1992).