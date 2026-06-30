Τηλεθέαση Δευτέρας 29.6.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Δευτέρας 29.6.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 29.6.2026

Τηλεθέαση Δευτέρας 29.6.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
2 ΣΧΟΛΙΑ

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,4 8
ΑΝΤ1 9,8 10,6
ALPHA 10,6 11,3
STAR 5,8 6,3
MEGA 10,9 12,5
OPEN 2,1 5,2
ΕΡΤ1 7,7 7,3

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 9,2 17,4
ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα 8,3 6,8
ALPHA Happy Day 13,6 10,9
STAR Cash Or Trash 2,5 2,1
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 11 19,8
OPEN Ώρα Ελλάδος 4 13,1
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,3 1,8

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 9,2 15,6
ΑΝΤ1 Το πρωινό 14,8 15,1
ALPHA Super Κατερίνα 10,8 10,5
STAR Breakfast@Star 4,5 5,1
MEGA Το ρετιρέ 4,8 5,8
OPEN 10 παντού 3 11,4
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 3 2,8

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,6 7,1
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 14,4 15,8
ALPHA Το σόι σου 19,4 15,3
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 6,3 6,9
MEGA Σαββατογεννημένες 12,4 10,5
OPEN Εικόνες 1,9 4,3
ΕΡΤ1 ΠΟΠ μαγειρική 1,6 3,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 8,2 8,1
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 9,5 8,6
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 14,7 13,5
STAR First Dates 3,2 5,1
STAR Ο τροχός της τύχης 7,8 14
MEGA Live News 19,2 20,7
MEGA The Chase 13,8 15,6
OPEN Καθαρές κουβέντες 2,6 6,2
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 5,2 6,6

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,1 7,9
ANT1 ANT1 ΝEWS 8,8 7,9
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 14,2 15,4
STAR Star News 8,3 10,8
MEGA MEGA Γεγονότα 10,7 14
OPEN Open News 3,8 7,6
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 5,3 5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά 6,4 5,1
MEGA Μία νύχτα μόνο 12,9 16,5
MEGA Πενήντα Πενήντα 12,9 11,4
ALPHA Το σόι σου 10,8 14,7
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 14,3 15,6
ALPHA Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 10,4 11,6
ΑΝΤ1 Σούπερ ήρωες 10,3 10,6
ANT1 Grand Hotel 9 16,3
ANT1 Γιατί ρε πατέρα 6,9 7,1
STAR Cash or Trash 7,4 7,2
STAR IQ 160 8,7 6,8
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 2,3 3,5
OPEN Ξένη ταινία 1,9 2,4
OPEN Μαθήματα Ζωής 1,5 2,4
ΕΡΤ 1 Ποδόσφαιρο 31,7 28
ΕΡΤ 1 Απο ήλιο σε ήλιο 9,4 9,6
ΕΡΤ 1 Το παιδί 3,7 3,6
ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 5,8 5,5
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 6 6,1
2 ΣΧΟΛΙΑ
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