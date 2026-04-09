Τηλεθέαση Μεγάλης Τετάρτης 8.4.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Μεγάλη Τετάρτη 8.4.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,4 9,9
ΑΝΤ1 10 10,1
ALPHA 12,3 14,2
STAR 9,3 8,7
MEGA 10,9 11,6
OPEN 3,4 5,5
ΕΡΤ1 3,8 4,5

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 9,7 20,2
ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα 7,7 9,1
ALPHA Happy Day 15,3 10,9
STAR Master Chef 4,2 3,6
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 18,3 22,4
OPEN Ώρα Ελλάδος 9,8 11,7
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 3,9 2,2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 10,3 17,4
ΑΝΤ1 Το πρωινό 8,4 11,7
ALPHA Super Κατερίνα 14,7 10,7
STAR Breakfast@star 7,1 4,8
MEGA Buongiorno 9,8 8,4
OPEN  10 παντού 4,6 11,7
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 3,1 3,4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ 'Οπου υπάρχει Ελλάδα 2,9 5,3
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 11,2 14,2
ALPHA Το σόι σου 19,7 18,6
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 5 7,3
OPEN Real view 2,1 2,6
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 2,7 3,7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 4,7 4,8
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 7,8 7,9
ALPHA Deal 12,5 15
STAR Cash or Trash 9,6 11,5
STAR Ο τροχός της τύχης 14 17,8
MEGA Live News 13,9 17,2
MEGA The Chase 12,2 11,9
OPEN Καθαρές κουβέντες 2,8 5,6
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 9 8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,8 9,9
ANT1 ANT1 ΝEWS 7,3 7,1
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12 14,1
STAR Star News 14,8 12,7
MEGA MEGA Γεγονότα 13,2 12,7
OPEN Open News 3,3 8,5
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4,5 4,9

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Ποδόσφαιρο 16,5 17,1
MEGA Post Game 8,3 8,3
ALPHA Να μ΄αγαπάς 15,3 22,3
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 18,6 20,2
ΑΝΤ1 Σούπερ ήρωες 8,6 8
ANT1 Ιησούς από Ναζαρέτ 14,6 12,2
STAR Master Chef 13,2 10,9
STAR Ελληνική ταινία 8,7 7,3
OPEN  Ο πιο αδύναμος κρίκος 2,9 3,8
OPEN  Ξένη ταινία 3,2 3,9
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 2 7
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 4,5 6,6
ΣΚΑΪ Survivor 7,5 11,4
ΣΚΑΪ Prime time 2,4 3,6
