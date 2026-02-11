Τηλεθέαση Τρίτης 10.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεθέαση Τηλεόραση θεαματικότητες

Τηλεθέαση Τρίτης 10.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 10.2.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,7 8,7
Ant1 8,1 10,7
Alpha 14,6 15,7
Star 12 10,1
Mega 10,5 12,6
OPEN 4,4 5,9
ΕΡΤ1 3,5 4,6

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 9,5 16,8
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 5,6 9,2
ALPHA Happy Day 16,6 13,3
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 16 18,5
OPEN Ώρα Ελλάδος 10,2 13,7
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 5,9 3,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 12,3 15,8
Ant1  Το πρωινό 9,7 10,9
Alpha Super Κατερίνα 16,3 13,2
Star Αλήθειες με τη Ζήνα 9,2 9,8
Mega Buongiorno 10,1 10,9
OPEN  10 παντού 9,7 12
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 4 4,2

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 7,8 10,3
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 10,3 14,9
Alpha Το σόι σου 16,5 15,4
STAR Στα σύνορα 4,4 3,6
Mega  Δύο ξένοι 13,3 7,6
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 5 5
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,8 6,7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 6,1 4,9
ANT1 Ρουκ Ζουκ 9,9 12,1
ΑNT1 5x5 3 5,4
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 14,1 18,1
Alpha Deal 17,6 23,8
STAR Cash or trash 11,6 11,7
STAR Ο τροχός της τύχης 15,2 19,3
Mega Live News 14,4 17,1
Mega The Chase 16 14,2
OPEN Καθαρές κουβέντες 6 8,1
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,3 7,9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 8 9
ANT1 ANT1 ΝEWS 4,2 6,6
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 16,7 18,5
STAR Star News 11,1 11,8
Mega MEGA Γεγονότα 10,1 12,2
OPEN Open News 7,8 8,9
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4,5 4,8

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μία νύχτα μόνο 10,8 16,4
MEGA Η γη της ελιάς 8,1 15,9
ALPHA Να μ'αγαπάς 19,6 22,9
ALPHA Άγιος Έρωτας 16,8 19,3
ALPHA PORTO LEONE: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια 16,3 17,7
ΑΝΤ1 Grand Hotel 9,3 14,5
ANT1 Γιατί ρε πατέρα 3,8 5,1
ΑΝΤ1 The 2night show 12,6 14,6
STAR Master Chef 19 13,3
STAR Ξένη ταινία 11,2 10,2
OPEN  Απλή μέθοδος των τριών  1,8 1,9
OPEN Real View 2,1 2,3
OPEN Status quo 3,8 6,1
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 3,9 7,1
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3,8 3,7
ΕΡΤ 1 Καλά θα πάει και αυτό 1,7 2
ΕΡΤ 1 Το παιδί 3,2 2,5
ΣΚΑΪ Survivor 7,7 9,7
