Ο Alpha δημιουργεί σειρές με έντονο αποτύπωμα



Παρακολουθεί την κοινωνία, συνδιαλέγεται μαζί της και με σαφή στρατηγική ταυτότητα στη μυθοπλασία, παρουσιάζει σειρές με κοινωνικό αποτύπωμα, με ρεαλισμό και συναίσθημα.

Κάθε σειρά του Alpha είναι ένα κάλεσμα για συναισθηματική συμμετοχή και σκέψη. Πολλές από τις σειρές είναι καθρέφτης της κοινωνίας, ένας τρόπος να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους. Μέσα από ιστορίες που αγγίζουν, ο Alpha υπενθυμίζει ότι η τηλεόραση μπορεί να εμπνέει, να συγκινεί και να ενώνει.

Το «Να με λες μαμά», η σειρά που ολοκληρώθηκε χθες καθηλώνοντας τους τηλεθεατές, επιβεβαιώνει αυτή τη σταθερή κατεύθυνση. Μια ιστορία βαθιά ανθρώπινη, που δεν επιδιώκει να ωραιοποιήσει, αλλά να φωτίσει με ειλικρίνεια τις σκιές και το φως της ζωής. Μέσα από τη ματιά των δημιουργών και τις ερμηνείες των ηθοποιών και με όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά είπε την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστίασε στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς ήταν η «αγάπη».

Με ρεαλισμό, συναίσθημα και σεβασμό στον θεατή, η Alpha Μυθοπλασία δημιουργεί σειρές που αφήνουν αποτύπωμα.