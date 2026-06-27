Άννα Μαρία Βέλλη: Ρώτησα τον άντρα μου αν ήθελε να καλέσει μία συμπαθητική πρώην του στον γάμο
Άννα Μαρία Βέλλη: Ρώτησα τον άντρα μου αν ήθελε να καλέσει μία συμπαθητική πρώην του στον γάμο
Στον άντρα μου έχω γνωρίσει τον πρώην μου Κώστα Μαλιάτση, πρόσθεσε η Youtuber
Τον άντρα της ρώτησε η Άννα Μαρία Βέλλη έαν ήθελε να καλέσει στον γάμο τους μία συμπαθητική, όπως την χαρακτήρισε, πρώην του.
Η Youtuber σε συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» εξήγησε πως επειδή και η ίδια είχε άλλες σχέσεις στο παρελθόν και έχει γνωρίσει στον σύζυγό της πρώην σύντροφό της, δεν θα είχε πρόβλημα εάν η απάντησή του ήταν θετική.
Όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος τη ρώτησε συγκεκριμένα εάν ισχύει ότι ρώτησε τον σύζυγό της εάν ήθελε να καλέσει πρώην του στον γάμο τους, η ίδια απάντησε: «Όχι όποια πρώην… Δεν είχε μια πρώην. Δεν του είπα να καλέσει όλες του τις πρώην. Κράτησα μια που είναι συμπαθητική. Φυσικά συμπαθώ πρώην του άντρα μου. Και εγώ έχω πρώην, δεν φύτρωσα» και έπειτα, η Άννα Μαρία Βέλλη επισήμανε πως εκείνη δεν κάλεσε κάποιον δικό της πρώην γιατί το θεωρούσε άκομψο: «Στον άντρα μου έχω γνωρίσει τον πρώην μου Κώστα Μαλιάτση. Δεν τον κάλεσα στον γάμο, γιατί το βρήκα λίγο άκομψο. Αλλά εγώ δεν θα είχα πρόβλημα», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε, προσπαθεί να μην ζηλεύει στη σχέση της, γιατί το θεωρεί ανούσιο: «Αν δεν ζήλευα καθόλου μπορεί να ήμουν σε μια άλλη σχέση. Είμαι σε μια μονογαμική σχέση, να το δηλώσουμε. Αλλά δεν έχει νόημα η ζήλια. Δεν κερδίζεις κάτι. Οποιαδήποτε μορφή ζήλιας. Ζήλευα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή και έχασα πάρα πολύ χρόνο να ζηλεύω. Δηλαδή τι θα άλλαζε; Εννοώ αν ήταν να με κερατώσει κάποιος θα με κεράτωνε είτε ζήλευα είτε δεν ζήλευα. Οπότε εγώ προτιμώ και επιλέγω να μην ζηλεύω και ας κάνει και ο άλλος ό,τι θέλει», είπε.
Η Youtuber σε συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» εξήγησε πως επειδή και η ίδια είχε άλλες σχέσεις στο παρελθόν και έχει γνωρίσει στον σύζυγό της πρώην σύντροφό της, δεν θα είχε πρόβλημα εάν η απάντησή του ήταν θετική.
Όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος τη ρώτησε συγκεκριμένα εάν ισχύει ότι ρώτησε τον σύζυγό της εάν ήθελε να καλέσει πρώην του στον γάμο τους, η ίδια απάντησε: «Όχι όποια πρώην… Δεν είχε μια πρώην. Δεν του είπα να καλέσει όλες του τις πρώην. Κράτησα μια που είναι συμπαθητική. Φυσικά συμπαθώ πρώην του άντρα μου. Και εγώ έχω πρώην, δεν φύτρωσα» και έπειτα, η Άννα Μαρία Βέλλη επισήμανε πως εκείνη δεν κάλεσε κάποιον δικό της πρώην γιατί το θεωρούσε άκομψο: «Στον άντρα μου έχω γνωρίσει τον πρώην μου Κώστα Μαλιάτση. Δεν τον κάλεσα στον γάμο, γιατί το βρήκα λίγο άκομψο. Αλλά εγώ δεν θα είχα πρόβλημα», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε, προσπαθεί να μην ζηλεύει στη σχέση της, γιατί το θεωρεί ανούσιο: «Αν δεν ζήλευα καθόλου μπορεί να ήμουν σε μια άλλη σχέση. Είμαι σε μια μονογαμική σχέση, να το δηλώσουμε. Αλλά δεν έχει νόημα η ζήλια. Δεν κερδίζεις κάτι. Οποιαδήποτε μορφή ζήλιας. Ζήλευα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή και έχασα πάρα πολύ χρόνο να ζηλεύω. Δηλαδή τι θα άλλαζε; Εννοώ αν ήταν να με κερατώσει κάποιος θα με κεράτωνε είτε ζήλευα είτε δεν ζήλευα. Οπότε εγώ προτιμώ και επιλέγω να μην ζηλεύω και ας κάνει και ο άλλος ό,τι θέλει», είπε.
Οι φωτογραφίες από τον γάμοΗ Άννα Μαρία Βέλλη παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της, Άκη Σβολάκη. Το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Μαΐου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Youtuber φωτογραφήθηκε φορώντας το νυφικό της και κρατώντας την ανθοδέσμη της, με τον σύζυγο της και με τα αγαπημένα τους πρόσωπα να βρίσκονται στο πλευρό της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα οι νεόνυμφοι απαθανατίζονται να ανταλλάσσουν ένα φιλί, ενώ δείχνουν προς τον φωτογραφικό φακό τις βέρες.
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