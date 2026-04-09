Περήφανος για την κόρη του ο Τζον Τραβόλτα: Η ανάρτηση για την εμφάνιση της Έλα Μπλου σε βραβεία μόδας
Η κόρη του ηθοποιού συμμετέχει στη νέα ταινία που σκηνοθετεί ο ίδιος και θα κυκλοφορήσει επίσημα τον Μάιο
Περήφανος για την κόρη του Έλα Μπλου Τραβόλτα δήλωσε ο Τζον Τραβόλτα μετά την εμφάνισή της στα βραβεία Fashion Trust U.S. στο Λος Άντζελες και αναφέρθηκε στη συνεργασία τους στη νέα του ταινία.
Ο ηθοποιός προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 8 Απριλίου, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή της 26χρονης στην εκδήλωση: «Τόσο περήφανος για το κοριτσάκι μου Έλα Μπλου στα βραβεία μόδας 2026», έγραψε, προσθέτοντας: «Έχετε το νου σας για την Έλα στο σκηνοθετικό μου ντεμπούτο, “Propeller One-Way Night Coach”».
Δείτε την ανάρτηση
Η Έλα Μπλου δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες από τη βραδιά, αποκαλύπτοντας ότι επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα Blumarine με ψηλό λαιμό και φλοράλ λεπτομέρειες.
Στην ίδια εκδήλωση έδωσαν το «παρών» προσωπικότητες όπως οι Μίντι Κέιλινγκ, Πάμελα Άντερσον και Ολίβια Γουάιλντ.
Η Έλα Μπλου συμμετέχει ως αεροσυνοδός στη νέα ταινία του πατέρα της, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών του 2026. Η ανακοίνωση έγινε στις 2 Απριλίου, επιβεβαιώνοντας ότι το «Propeller One-Way Night Coach» θα παρουσιαστεί στο γαλλικό φεστιβάλ τον επόμενο μήνα.
Η ταινία αποτελεί διασκευή βιβλίου του Τραβόλτα από το 1997, το οποίο δημιουργήθηκε με έμπνευση από την αγάπη του για την αεροπορία και απευθυνόταν αρχικά στον γιο του. Η υπόθεση ακολουθεί έναν νεαρό λάτρη των αεροπλάνων που ταξιδεύει με τη μητέρα του προς το Χόλιγουντ, σε ένα ταξίδι γεμάτο απρόοπτα και καθοριστικές εμπειρίες.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η ταινία αναμένεται να είναι διαθέσιμη παγκοσμίως μέσω της Apple TV στις 29 Μαΐου, μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του φεστιβάλ στις 23 Μαΐου.
Η συνεργασία πατέρα και κόρης δεν είναι η πρώτη, καθώς η Έλα Μπλου είχε εμφανιστεί στο παρελθόν στις ταινίες Old Dogs και The Poison Rose, ενώ το 2021 πρωταγωνίστησε στην ταινία Get Lost. Επιπλέον, το 2025 ανακοινώθηκε η συμμετοχή της στο θρίλερ «Black Tides», στο πλευρό του πατέρα της και της Μελίσα Μπαρέρα.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα