Ο Τομ Χόλαντ επιστρέφει στο Spider-Man: Brand New Day, δείτε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας
Μόνος και πενθώντας για το θάνατο της θείας του, ο Πίτερ Πάρκερ φοράει μια νέα στολή και ξεκινά για άλλη μια φορά να σώσει τον κόσμο
Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ για την ταινία Spider-Man: Brand New Day, που θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου. Τη σκηνοθεσία του πολυαναμενόμενου τέταρτου μέρους του franchise υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα του No Way Home και ο Πίτερ είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας επιλέξει να διαγράψει τον εαυτό του από τη ζωή και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά. Δίνοντας μάχη με το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πια το όνομά του, έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην προστασία της πόλης του — ένας Spider-Man πλήρους απασχόλησης — όμως καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται, η πίεση πυροδοτεί μια απρόσμενη σωματική εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξή του, την ώρα που ένα νέο, παράξενο μοτίβο εγκλημάτων οδηγεί στην εμφάνιση μιας από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ».
Ο Τομ Χόλαντ επιστρέφει στον ρόλο του Spider-Man και η Ζεντάγια επανέρχεται ως MJ, ενώ στο καστ προστίθεται και η Σέιντι Σινκ, με τον ρόλο του να μην έχει γίνει ακόμα γνωστός. Ο Τζον Μπέρνταλ υποδύεται τον Punisher και ο Μαρκ Ράφαλο τον Μπρους Μπάνερ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζέικομπ Μπατάλον, Τραμέλ Τίλμαν και Μάικλ Μάντο.
Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στη Σκωτία τον περασμένο Αύγουστο, ωστόσο διακόπηκαν προσωρινά όταν ο Χόλαντ υπέστη ελαφρά διάσειση κατά τη διάρκεια μία επικίνδυνης σκηνής που δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. Μετά από μερικές εβδομάδες επέστρεψε στο κινηματογραφικό σετ, με τα γυρίσματα να ολοκληρώνονται στα τέλη του περασμένου έτους.
