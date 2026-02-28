Πέτρος Λαγούτης για ερώτηση δημοσιογράφου μετά τον χωρισμό του: Ήταν για φάπες, δεν θα το έκανα ποτέ, αλλά εκεί σε πάνε
Ο ηθοποιός και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους
Την ενόχλησή του με ερώτηση που δέχτηκε από δημοσιογράφο, μετά τον χωρισμό του με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, εξέφρασε ο Πέτρος Λαγούτης.
Πριν από λίγο καιρό έγινε γνωστή η είδηση για την προσωπική ζωή του ηθοποιού με δημοσιογράφο να τον ρωτάει, πώς θα περνούσε στις 14 Φεβρουαρίου, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πέτρος Λαγούτης το βράδυ της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου στο «Καλύτερα Αργά» μίλησε για το συγκεκριμένο περιστατικό, δηλώνοντας πως σε δεύτερο χρόνο συνάντησε τον δημοσιογράφο, εξηγώντας του, πως τον είχε φέρει σε άβολη θέση.
Όσο για τις ερωτήσεις σε δημόσια πρόσωπα για την προσωπική τους ζωή, ο ηθοποιός σχολίασε: «Πώς γίνεται να μην σε ενοχλεί κατ’ αρχάς, το να μπαίνεις μες στο σπίτι μου και μέσα στη ζωή μου; Και να θες να μάθεις λεπτομέρειες για τη ζωή μου; Που μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω, όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Ότι δηλαδή, εντάξει, είσαι δημόσιο πρόσωπο και απασχολούν όλα, αλλά να υπήρχε και μια ισορροπία σε σχέση με το πού ρίχνουμε το φως στα πράγματα. Καλά, η συγκεκριμένη ερώτηση (σ.σ. για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου) ήταν για φάπες, γιατί του το είπα του ρεπόρτερ, τον ξαναείδα. Δηλαδή αν εγώ ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα έπρεπε να ρίξω τις φάπες. Δεν θα το έκανα ποτέ αλλά, εντάξει, εκεί σε πάνε».
Σε συνέντευξη που έδωσε ο Πέτρος Λαγούτης στις 6 Φεβρουαρίου στο «Super Κατερίνα» επιβεβαίωσε τον χωρισμό του, λέγοντας: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».
