Τα «άκουσε» η Gucci για τις διαφημίσεις με χρήση ΑΙ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ πολυτέλεια, γράφουν

Οι διαφημίσεις αυτές αποτέλεσαν το teaser για την επερχόμενη συλλογή «Primavera», την πρώτη υπό τη διεύθυνση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου μόδας, η οποία θα παρουσιαστεί στις 27 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η τελευταία διαφημιστική καμπάνια της Gucci, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της βασίστηκε στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.
Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό του οίκου μόδας τη Δευτέρα, απεικονίζεται μια γυναίκα που φορούσε γούνα και περπατούσε μέσα σε ένα εστιατόριο, ενώ νεαροί άνδρες σε διάφορα τραπέζια την κοιτούσαν, ένα πολυτελές αυτοκίνητο, μια γυναίκα να αποβιβάζεται από ένα όχημα και ένα ζευγάρι.
Σε όλα τα καρέ αναγραφόταν η φράση «δημιουργήθηκε με ΑΙ».
Οι διαφημίσεις αυτές αποτέλεσαν το teaser για την επερχόμενη συλλογή «Primavera», την πρώτη υπό τη διεύθυνση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Gucci, η οποία θα παρουσιαστεί στις 27 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο.
«Αν πρόκειται να αποκαλείς τον εαυτό σου πολυτελή μάρκα και να χρεώνεις τόσο πολύ για τα προϊόντα σου, οι άνθρωποι περιμένουν καλλιτεχνία», έγραψε ένας χρήστης του Χ. «Η δημιουργία μιας διαφήμισης με τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα άμεσο χαστούκι στο πρόσωπο της ίδιας σου της βιομηχανίας, η οποία υποτίθεται ότι αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κανείς δεν πρέπει να παίρνει στα σοβαρά αυτές τις μάρκες και να υποστηρίζει αντ' αυτού τους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ τοπικούς καλλιτέχνες» πρόσθεσε ένας άλλος.
«Νόμιζα ότι η όλη ιδέα της πολυτέλειας είναι να κάνεις τα πράγματα με τον δύσκολο τρόπο. Να ακολουθείς την ιδεολογία της υψηλής χειροτεχνίας, χειροποίητα με πάθος. Αλλά δεν μπορούσες απλά να βρεις ένα στούντιο, μοντέλα, κομπάρσους και να τραβήξεις μια φωτογραφία;» αναρωτήθηκε άλλος σχολιαστής.
«Πλήρωσε φωτογράφους, μοντέλα, συντάκτες και καλλιτεχνικούς διευθυντές. Η τεχνητή νοημοσύνη SLOP δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ πολυτέλεια», έγραψε κάποιος άλλος. «Gucci... κορίτσι μου... έχεις τον προϋπολογισμό να προσλάβεις πραγματικά μοντέλα. Κάνε κάτι καλύτερο» συνέχισε τα... πυρά άλλος σχολιαστής
Άλλοι, μάλιστα, εμφανίστηκαν πιο οργισμένοι: «Πέταξε όλα τα προϊόντα Gucci, δεν αντιπροσωπεύουν πλέον την πολυτέλεια», «αηδιαστικό. Δεν θα αγοράσω ξανά Gucci. Καταστρέφετε τη μόδα!», «τι ντροπή για μια μάρκα και τις πηγές που διαθέτει»
