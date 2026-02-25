Τα «άκουσε» η Gucci για τις διαφημίσεις με χρήση ΑΙ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ πολυτέλεια, γράφουν

«Αν πρόκειται να αποκαλείς τον εαυτό σου πολυτελή μάρκα και να χρεώνεις τόσο πολύ για τα προϊόντα σου, οι άνθρωποι περιμένουν καλλιτεχνία», έγραψε ένας χρήστης του Χ. «Η δημιουργία μιας διαφήμισης με τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα άμεσο χαστούκι στο πρόσωπο της ίδιας σου της βιομηχανίας, η οποία υποτίθεται ότι αφορά εξειδικευμένους τεχνικούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κανείς δεν πρέπει να παίρνει στα σοβαρά αυτές τις μάρκες και να υποστηρίζει αντ' αυτού τους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ τοπικούς καλλιτέχνες» πρόσθεσε ένας άλλος.«Νόμιζα ότι η όλη ιδέα της πολυτέλειας είναι να κάνεις τα πράγματα με τον δύσκολο τρόπο. Να ακολουθείς την ιδεολογία της υψηλής χειροτεχνίας, χειροποίητα με πάθος. Αλλά δεν μπορούσες απλά να βρεις ένα στούντιο, μοντέλα, κομπάρσους και να τραβήξεις μια φωτογραφία;» αναρωτήθηκε άλλος σχολιαστής.«Πλήρωσε φωτογράφους, μοντέλα, συντάκτες και καλλιτεχνικούς διευθυντές. Η τεχνητή νοημοσύνη SLOP δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ πολυτέλεια», έγραψε κάποιος άλλος. «Gucci... κορίτσι μου... έχεις τον προϋπολογισμό να προσλάβεις πραγματικά μοντέλα. Κάνε κάτι καλύτερο» συνέχισε τα... πυρά άλλος σχολιαστήςΆλλοι, μάλιστα, εμφανίστηκαν πιο οργισμένοι: «Πέταξε όλα τα προϊόντα Gucci, δεν αντιπροσωπεύουν πλέον την πολυτέλεια», «αηδιαστικό. Δεν θα αγοράσω ξανά Gucci. Καταστρέφετε τη μόδα!», «τι ντροπή για μια μάρκα και τις πηγές που διαθέτει»