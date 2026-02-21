Το «APT» του Μπρούνο Μαρς και της Rose ανακηρύχθηκε το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις το 2025

ανακηρύχθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI) το single «APT» του Μπρούνο Μαρς με τη σταρ της K-pop Rose.

Ως το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2025 παγκοσμίωςΕίναι η πρώτη φορά που τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή των charts περιλαμβάνει έναν μη Ευρωπαίο ή μη Βορειοαμερικανό τραγουδιστή. Η 29χρονη γεννημένη στη Νέα Ζηλανδία, Roseanne Park είναι μέλος του συγκροτήματος της K-pop, Blackpink. Είναι επίσης η πρώτη φορά που το κορυφαίο τραγούδι δεν περιλαμβάνει στίχους σε αγγλικά.Ο 40χρονος Μπρούνο Μαρς, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Πίτερ Χερνάντεζ είχε βρεθεί στην κορυφή των charts το 2011 για το σόλο single του "Just The Way You Are".Στη δεύτερη θέση μετά το APT ακολουθεί το Golden των HUNTR/X, τα οποίο είναι ένα από τα δύο singles στο chart από την ταινία κινουμένων σχεδίων του Netflix KPop Demon Hunters.Το Ordinary του Άλεξ Γουόρεν βρίσκεται στην τρίτη θέση, η συνεργασία του Μπορύνο Μαρς με τη Lady Gaga, Die With A Smile, βρίσκεται στην τέταρτη και το Beautiful Things του Μπένσον Μπουν στην πέμπτη θέση.Είναι η πρώτη φορά που και τα πέντε κορυφαία singles του 2024 παρέμειναν στο chart για το 2025.«Τα φετινά αποτελέσματα υπογραμμίζουν την παγκόσμια εμβέλεια της σημερινής μουσικής αγοράς, με τραγούδια που συνδέουν πέρα από γλώσσες και σύνορα», ανέφερε η Βικτόρια Όκλεϊ, διευθύνουσα σύμβουλος της IFPΙ. «Η κατάκτηση της κορυφής του παγκόσμιου chart singles της IFPI από τη Rose και τον Μπρούνο Μαρς με το τραγούδι APT είναι μια στιγμή-ορόσημο, κυρίως επειδή είναι η πρώτη φορά που ένα νικητήριο single δεν έχει στίχους στα αγγλικά», είπε.