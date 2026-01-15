Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τον Μπρούνο Μαρς, ξεπέρασε και την Τέιλορ Σουίφτ
GALA
Μπρούνο Μαρς Τέιλορ Σουίφτ Ρεκόρ

Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τον Μπρούνο Μαρς, ξεπέρασε και την Τέιλορ Σουίφτ

Ο καλλιτέχνης κατάφερε το μεγαλύτερο άνοιγμα πωλήσεων σε μία ημέρα στην ιστορία των περιοδειών στη Βόρεια Αμερική

Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τον Μπρούνο Μαρς, ξεπέρασε και την Τέιλορ Σουίφτ
Ρεκόρ ταχύτητας στην αγορά εισιτηρίων αποδίδεται στον Μπρούνο Μαρς, μετά την ανακοίνωση της νέας του περιοδείας «Romantic Tour». Η Live Nation αναφέρει ότι ο τραγουδιστής σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια επίδοση πωλήσεων εισιτηρίων που έχει καταγραφεί ποτέ, σε άνοιγμα προπώλησης, για περιοδεία στη Βόρεια Αμερική στο ιστορικό της εταιρείας.

Η ζήτηση, όπως περιγράφεται, οδήγησε τους διοργανωτές σε αναδιαμόρφωση του αρχικού προγράμματος: ενώ ανακοινώθηκαν αρχικά 38 εμφανίσεις, προστέθηκαν περισσότερες από 30 επιπλέον ημερομηνίες σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο. Σε πόλεις όπως το Λας Βέγκας, το Άρλινγκτον, η Ατλάντα, το Ντιτρόιτ, το Σικάγο, το Μαϊάμι, η Σάντα Κλάρα, η Μαδρίτη και το Μιλάνο μπήκαν δεύτερες βραδιές, ενώ το Παρίσι και το Βανκούβερ προγραμματίζονται για τρεις συναυλίες. Αντίστοιχα, το Τορόντο, το Άμστερνταμ, το Ιστ Ράδερφορντ και το Λος Άντζελες φέρονται να φιλοξενούν τέσσερις εμφανίσεις στο πλαίσιο της περιοδείας.

Παρότι ο Μπρούνο Μαρς δεν ξεπέρασε την περιοδεία «Eras Tour» της Τέιλορ Σουίφτ ως προς τα συνολικά έσοδα, την άφησε πίσω ως προς την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι πωλήσεις κατά το άνοιγμα των εισιτηρίων.



Η «Romantic Tour» χαρακτηρίζεται ως η πρώτη πλήρης περιοδεία με πρώτο όνομα τον Μπρούνο Μαρς εδώ και μια δεκαετία και έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και διάφορους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων οι Άντερσον Πακ (ως DJ Πι Γουί), Λίον Τόμας, Βικτόρια Μονέ και Ρέι.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης