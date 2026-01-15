Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τον Μπρούνο Μαρς, ξεπέρασε και την Τέιλορ Σουίφτ
Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τον Μπρούνο Μαρς, ξεπέρασε και την Τέιλορ Σουίφτ
Ο καλλιτέχνης κατάφερε το μεγαλύτερο άνοιγμα πωλήσεων σε μία ημέρα στην ιστορία των περιοδειών στη Βόρεια Αμερική
Ρεκόρ ταχύτητας στην αγορά εισιτηρίων αποδίδεται στον Μπρούνο Μαρς, μετά την ανακοίνωση της νέας του περιοδείας «Romantic Tour». Η Live Nation αναφέρει ότι ο τραγουδιστής σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια επίδοση πωλήσεων εισιτηρίων που έχει καταγραφεί ποτέ, σε άνοιγμα προπώλησης, για περιοδεία στη Βόρεια Αμερική στο ιστορικό της εταιρείας.
Η ζήτηση, όπως περιγράφεται, οδήγησε τους διοργανωτές σε αναδιαμόρφωση του αρχικού προγράμματος: ενώ ανακοινώθηκαν αρχικά 38 εμφανίσεις, προστέθηκαν περισσότερες από 30 επιπλέον ημερομηνίες σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο. Σε πόλεις όπως το Λας Βέγκας, το Άρλινγκτον, η Ατλάντα, το Ντιτρόιτ, το Σικάγο, το Μαϊάμι, η Σάντα Κλάρα, η Μαδρίτη και το Μιλάνο μπήκαν δεύτερες βραδιές, ενώ το Παρίσι και το Βανκούβερ προγραμματίζονται για τρεις συναυλίες. Αντίστοιχα, το Τορόντο, το Άμστερνταμ, το Ιστ Ράδερφορντ και το Λος Άντζελες φέρονται να φιλοξενούν τέσσερις εμφανίσεις στο πλαίσιο της περιοδείας.
Παρότι ο Μπρούνο Μαρς δεν ξεπέρασε την περιοδεία «Eras Tour» της Τέιλορ Σουίφτ ως προς τα συνολικά έσοδα, την άφησε πίσω ως προς την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι πωλήσεις κατά το άνοιγμα των εισιτηρίων.
Η «Romantic Tour» χαρακτηρίζεται ως η πρώτη πλήρης περιοδεία με πρώτο όνομα τον Μπρούνο Μαρς εδώ και μια δεκαετία και έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και διάφορους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων οι Άντερσον Πακ (ως DJ Πι Γουί), Λίον Τόμας, Βικτόρια Μονέ και Ρέι.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Η ζήτηση, όπως περιγράφεται, οδήγησε τους διοργανωτές σε αναδιαμόρφωση του αρχικού προγράμματος: ενώ ανακοινώθηκαν αρχικά 38 εμφανίσεις, προστέθηκαν περισσότερες από 30 επιπλέον ημερομηνίες σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο. Σε πόλεις όπως το Λας Βέγκας, το Άρλινγκτον, η Ατλάντα, το Ντιτρόιτ, το Σικάγο, το Μαϊάμι, η Σάντα Κλάρα, η Μαδρίτη και το Μιλάνο μπήκαν δεύτερες βραδιές, ενώ το Παρίσι και το Βανκούβερ προγραμματίζονται για τρεις συναυλίες. Αντίστοιχα, το Τορόντο, το Άμστερνταμ, το Ιστ Ράδερφορντ και το Λος Άντζελες φέρονται να φιλοξενούν τέσσερις εμφανίσεις στο πλαίσιο της περιοδείας.
Παρότι ο Μπρούνο Μαρς δεν ξεπέρασε την περιοδεία «Eras Tour» της Τέιλορ Σουίφτ ως προς τα συνολικά έσοδα, την άφησε πίσω ως προς την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι πωλήσεις κατά το άνοιγμα των εισιτηρίων.
Bruno Mars now holds a record that tops even Taylor Swift https://t.co/XgvonUvUL3— East Bay Times (@EastBayTimes) January 15, 2026
Η «Romantic Tour» χαρακτηρίζεται ως η πρώτη πλήρης περιοδεία με πρώτο όνομα τον Μπρούνο Μαρς εδώ και μια δεκαετία και έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και διάφορους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων οι Άντερσον Πακ (ως DJ Πι Γουί), Λίον Τόμας, Βικτόρια Μονέ και Ρέι.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα