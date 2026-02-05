Κατερίνα Βρανά για ελληνικό τελικό Eurovision: Θέλω να αποδείξω ότι η αναπηρία δεν με εμποδίζει να παρουσιάσω
Η stand-up comedian θα παρουσιάσει τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και τη Μπέττυ Μαγγίρα
Για την παρουσίαση του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 μίλησε η Κατερίνα Βρανά, εξηγώντας πως αυτό που θέλει να αποδείξει είναι ότι η αναπηρία της δεν μπορεί να την εμποδίσει.
Η stand-up comedian, η οποία θα παρουσιάσει τις τρεις βραδιές για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και τη Μπέττυ Μαγγίρα, έδωσε συνέντευξη στο «Breakfast@Star» την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και δήλωσε πολύ χαρούμενη που επιλέχθηκε από το κρατικό κανάλι και μπορεί να δείξει ότι μπορεί να κάνει ό,τι και οποιοσδήποτε άλλος.
Η Κατερίνα Βρανά είπε σχετικά με την αναπηρία της: «Μία; Έχω άπειρες αναπηρίες. Πάνω μου έχω τα πάντα. Δεν βλέπω καλά, δεν μιλάω καθαρά, είμαι σε αμαξίδιο. Μπράβο στην ΕΡΤ. Νιώθω ότι είναι ένα βήμα. Είναι ένα μικρό έως και μεγάλο βήμα και είναι και αυτό, ότι θέλω να μπορώ να αποδείξω ότι το ότι είμαι ανάπηρη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα πρόσθεσε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που η ΕΡΤ αποφάσισε να το κάνει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δει ο κόσμος ότι ένα άτομο με αναπηρία, ένα ανάπηρο άτομο, μπορεί να κάνει ό,τι και οποιοσδήποτε άλλος».
Για την αντίδρασή της όταν της έκαναν την πρόταση για την Eurovision, επισήμανε: «Είμαι τεράστια φαν της Eurovision χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια. Και επειδή έχω συνεργαστεί και παλαιότερα με τον Γιώργο, μου είπε ο Γιώργος, στο τηλεφώνησε ότι αυτός και η Μαρία Κοζάκου σκέφτονταν αν θα ήθελα να παρουσιάσω τον ελληνικό τελικό. Κι εγώ ήμουν “Εμένα δουλεύεις; Εννοείται”».
Ο Α' ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο Β' ημιτελικός την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ο νικητής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026 θα αναδειχτεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου μετά την ψηφοφορία του κοινού και δύο επιτροπών.
