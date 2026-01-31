Ο Μάικλ Τζ. Φοξ έπαιξε στη νέα σεζόν του Shrinking και αποθεώθηκε από τους συμπρωταγωνιστές του

Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Θερμές αντιδράσεις και επαίνους συγκέντρωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ από τους συμπρωταγωνιστές του στη σειρά «Shrinking», μετά την guest εμφάνισή του στην τρίτη σεζόν της παραγωγής του Apple TV+. Ο ηθοποιός συμμετέχει σε ένα αφηγηματικό τόξο τριών επεισοδίων, εμφανιζόμενος στο πλευρό του Χάρισον Φορντ, με την παρουσία του να προκαλεί έντονη συγκίνηση και θαυμασμό στο καστ.
Στο πρώτο επεισόδιο της σεζόν, που έκανε πρεμιέρα στις 28 Ιανουαρίου 2026, ο Φοξ υποδύεται τον Τζέρι, έναν ασθενή με Πάρκινσον που αναπτύσσει στενή σχέση με τον Πολ, τον χαρακτήρα του Φορντ, ο οποίος επίσης ζει με τη νόσο. Ο ρόλος έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς ο Μάικλ Τζ. Φοξ είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον το 1991.
Μιλώντας για τη συνεργασία τους, μέλη του καστ, μεταξύ των οποίων οι Τζέσικα Γουίλιαμς, Κρίστα Μίλερ και Λουκ Τένι, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την εμπειρία να μοιράζονται τη σκηνή με τον ηθοποιό. Ο Τένι χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Φοξ «σουρεαλιστική», σημειώνοντας ότι η παρουσία του έμοιαζε απολύτως φυσική μέσα στη σειρά, τοποθετώντας τον στο ίδιο πλαίσιο με άλλους σημαντικούς guest stars, όπως ο Τζεφ Ντάνιελς και η Κάντις Μπέργκεν.
Η Τζέσικα Γουίλιαμς ανέφερε ότι παρέμεινε στο πλατό ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των δικών της γυρισμάτων, απλώς για να παρακολουθήσει τον Φοξ να παίζει απέναντι στον Φορντ. «Έμεινα αφού τελείωσα τα γυρίσματά μου μόνο και μόνο για να δω τον Χάρισον και τον Μάικλ Τζ. Φοξ», είπε χαρακτηριστικά. «Ήταν μια στιγμή που σε κάνει να τσιμπιέσαι για να βεβαιωθείς ότι είναι αληθινή… ακόμα κι αν είσαι κουρασμένος, απλώς μένεις και το παρακολουθείς να συμβαίνει».
Η κατάσταση της υγείας του Μάικλ Τζ. Φοξ προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή του στη σειρά «Shrinking», καθώς ο ηθοποιός, που είχε διαγνωστεί με νόσο Πάρκινσον από το 1991, εμφανίστηκε σε έναν ρόλο που συνδέθηκε άμεσα με τη δική του εμπειρία. Η επιστροφή του στην τηλεόραση, έστω και σε περιορισμένο βαθμό, θεωρήθηκε σημαντική επειδή ήρθε μετά από χρόνια κατά τα οποία είχε περιορίσει τις υποκριτικές του εμφανίσεις λόγω της προοδευτικής φύσης της ασθένειας. Στη σειρά υποδύθηκε χαρακτήρα που ζούσε με Πάρκινσον, στοιχείο που ενίσχυσε τη δραματουργική αλήθεια της παρουσίας του και εξήγησε γιατί η εμφάνισή του αντιμετωπίστηκε από τους συμπρωταγωνιστές του ως γεγονός με έντονο συναισθηματικό και συμβολικό βάρος.
