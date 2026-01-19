Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Αντιδράσεις στα social media για το αστείο του Φιν Γούλφχαρντ στο SNL: Παρομοίασε τα γεννητικά όργανα της γυναίκας με το... τέρας Demogorgon
Κάποιοι θεατές κατέκριναν τον ηθοποιό και ορισμένοι τον υπερασπίστηκαν για «inside joke» του Stranger Things
Αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση του Φιν Γούλφχαρντ στο Saturday Night Live, μετά από αστείο που έκανε στο μονόλογό του και το οποίο μερίδα χρηστών στα social χαρακτήρισε «σεξιστικό» και «μισογυνικό». Ο ηθοποιός του Stranger Things βρέθηκε στο SNL, με τον μονόλογό του να «διακόπτεται» από τους συμπρωταγωνιστές του Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν και Γκέιτεν Ματαράτσο, οι οποίοι έκαναν δική τους παρέμβαση, λέγοντας ότι πλέον είναι έτοιμοι να γυρίσουν «ενήλικες ταινίες», τώρα που δεν είναι πια παιδιά.
Στο πλαίσιο του μονολόγου του, ο Γούλφχαρντ μίλησε για το πώς μεγάλωσε μπροστά στην κάμερα και για το πώς το κοινό τον είδε να αλλάζει με τα χρόνια. Η φράση που συγκέντρωσε τις περισσότερες επικρίσεις ήταν η εξής: «Η φωνή μου άλλαξε στην κάμερα, το πρώτο μου φιλί ήταν στην κάμερα, και η πρώτη φορά που έμαθα πώς μοιάζει μια γυναίκα εκεί κάτω ήταν επίσης στην κάμερα, οπότε έχουμε άλλο ένα κλιπ, νομίζω». Αμέσως μετά, στην εκπομπή προβλήθηκε πλάνο με τον Demogorgon να ανοίγει το χαρακτηριστικό, αγκαθωτό στόμα του, επιλογή που οδήγησε αρκετούς να κατηγορήσουν την εκπομπή ότι συγκρίνει τη γυναικεία ανατομία με ένα τερατώδες πλάσμα.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η στιγμή προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα στο στούντιο, ωστόσο στο διαδίκτυο ακολούθησε έντονη συζήτηση. Κάποιοι σχολίασαν ότι πρόκειται για ανακύκλωση «κουρασμένων» αστείων για το γυναικείο σώμα και ότι τέτοιες συγκρίσεις είναι «επώδυνα μη αστείες» και «ξεκάθαρα μισογυνικές». Άλλοι έβρισαν δημόσια τον ηθοποιό και υποστήριξαν ότι παρομοιώσεις αυτού του τύπου «δεν θα έπρεπε να περνάνε ως αστείο», ενώ υπήρξαν και σχόλια ότι, εφόσον επιλέγονται «σεξιστικά αστεία», τουλάχιστον «θα έπρεπε να είναι καλύτερα γραμμένα».
Παράλληλα, υπήρξε και αντίθετη άποψη, με μερίδα θεατών να το υπερασπίζεται ως αστείο που λειτουργεί ως εσωτερική αναφορά για το fanbase του Stranger Things, χαρακτηρίζοντάς το «αστείο» και «δημοφιλές μέσα στο fandom».
