Μαρίνα Ντεμολλάι: Η πρώην παίκτρια του MasterChef γέννησε το τρίτο της παιδί
Μαρίνα Ντεμολλάι: Η πρώην παίκτρια του MasterChef γέννησε το τρίτο της παιδί

Καλώς ήρθες μικρό μας κορίτσι, σε περιμέναμε, έγραψε στην ανάρτησή της η πρώην παίκτρια του ριάλιτι

Στέλλα Μούτσιου
Το τρίτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Μαρίνα Ντεμολλάι, πρώην παίκτρια του MasterChef και το ανακοίνωσε με μία ανάρτηση στα social media της.

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες του νεογέννητου κοριτσιού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου και δήλωσε πως την περίμεναν με πολλή αγάπη και ενθουσιασμό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρίνα Ντεμολλάι έγραψε συγκεκριμένα για τη γέννηση της κόρης της: «22/12/2025 Και τότε, όλα ησύχασαν. Ο χρόνος στάθηκε για μια στιγμή και το φως βρήκε σώμα, η αγάπη όνομα. Η κόρη μας είναι εδώ. Ήρθε σαν απάντηση σε όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ, σαν μια ήσυχη δύναμη που μεγάλωσε την καρδιά μας χωρίς να τη ρωτήσει. Μια νέα καρδιά άνοιξε χώρο μέσα μας και μας δίδαξε, ξανά, τι σημαίνει θαύμα. Τι σημαίνει να αγαπάς πριν καν γνωρίσεις. Καλώς ήρθες, μικρό μας κορίτσι. Σε περιμέναμε με όλη μας την ψυχή. Μια αγάπη που δεν εξηγείται, μόνο βιώνεται. Μια καρδιά που μεγάλωσε ξανά, χωρίς να μικρύνει πουθενά. Καλώς ήρθες, μικρό μας κορίτσι. Σε περιμέναμε».

Η Μαρίνα Ντεμολλάι συμμετείχε στο ριάλιτι μαγειρικής για πρώτη φορά το 2021, ενώ βρέθηκε ξανά στο MasterChef και το 2023.
