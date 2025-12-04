Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Στα σκαριά νέα ταινία «Men In Black»
Στα σκαριά νέα ταινία «Men In Black»
Ο Κρις Μπρέμνερ έχει συμφωνήσει να γράψει το επόμενο κεφάλαιο του κινηματογραφικού franchise
Αφού αναβίωσε με επιτυχία το franchise του «Bad Boys», η Sony Pictures ετοιμάζει, σύμφωνα με το Deadline, μια νέα ταινία «Men In Black».
Όπως ανέφεραν πηγές στο περιοδικό, παρότι ακόμη δεν έχει κλείσει κανένα όνομα, ο σεναριογράφος του «Bad Boys For Life», Κρις Μπρέμνερ, έχει συμφωνήσει να γράψει το επόμενο κεφάλαιο του sci-fi κωμικού franchise.
Λεπτομέρειες της πλοκής δεν είναι ακόμη γνωστές, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, η ιδέα είναι ότι, μόλις ο Μπρέμνερ ολοκληρώσει το σενάριο, ο πρώτος που θα το λάβει θα είναι ο πρωταγωνιστής της αρχικής σειράς, Γουίλ Σμιθ, με την ελπίδα να επιστρέψει στον ρόλο του Πράκτορα J.
Δεν είναι ξεκάθαρο πώς ακριβώς θα εμφανιστεί ο χαρακτήρας — αν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ή αν θα παραδώσει με κάποιον τρόπο τη σκυτάλη, όπως έχει γίνει σε ταινίες, μεταξύ των οποίων το Creed.
Το franchise του «Men In Black» έχει αποφέρει συνολικά 1,904 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στο box office (συμπεριλαμβανομένων της αρχικής ταινίας του 1997, των δύο σίκουελ και της επανεκκίνησης του 2019, MIB: International).
Η νέα ταινία βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, οπότε δεν υπάρχουν συμφωνίες με παραγωγούς, αλλά όλες οι προηγούμενες ταινίες MIB είχαν ως παραγωγούς τους Γουόλτερ Φ. Πάρκεζ και Λόρι ΜακΝτόναλντ, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ ως executive producer.
Όπως ανέφεραν πηγές στο περιοδικό, παρότι ακόμη δεν έχει κλείσει κανένα όνομα, ο σεναριογράφος του «Bad Boys For Life», Κρις Μπρέμνερ, έχει συμφωνήσει να γράψει το επόμενο κεφάλαιο του sci-fi κωμικού franchise.
Λεπτομέρειες της πλοκής δεν είναι ακόμη γνωστές, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, η ιδέα είναι ότι, μόλις ο Μπρέμνερ ολοκληρώσει το σενάριο, ο πρώτος που θα το λάβει θα είναι ο πρωταγωνιστής της αρχικής σειράς, Γουίλ Σμιθ, με την ελπίδα να επιστρέψει στον ρόλο του Πράκτορα J.
Δεν είναι ξεκάθαρο πώς ακριβώς θα εμφανιστεί ο χαρακτήρας — αν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ή αν θα παραδώσει με κάποιον τρόπο τη σκυτάλη, όπως έχει γίνει σε ταινίες, μεταξύ των οποίων το Creed.
EXCLUSIVE: After successfully relaunching the ‘Bad Boys’ franchise, Sony Pictures looks to be ready to dust off its black suit and shades as a new ‘Men In Black’ film is now in development.— Deadline (@DEADLINE) December 4, 2025
Sources tell Deadline that while no talent is attached yet, ‘Bad Boys For Life’ writer… pic.twitter.com/YydumJpnlU
Η νέα ταινία βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, οπότε δεν υπάρχουν συμφωνίες με παραγωγούς, αλλά όλες οι προηγούμενες ταινίες MIB είχαν ως παραγωγούς τους Γουόλτερ Φ. Πάρκεζ και Λόρι ΜακΝτόναλντ, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ ως executive producer.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα