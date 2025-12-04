Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ξέσπασε μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητά του: Μην μπαίνετε ανάμεσα σε μια οικογένεια, δεν αντέχουμε άλλο
Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ξέσπασε μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητά του: Μην μπαίνετε ανάμεσα σε μια οικογένεια, δεν αντέχουμε άλλο
Ο μουσικός απάντησε στην κριτική που δέχτηκε μετά τη δήλωσή του «Είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε»
Σε ένα δημόσιο ξέσπασμα προχώρησε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου με αφορμή τα σχόλια που συνεχίζουν να γίνονται για τη σεξουαλικότητά του, μετά από πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε.
Όπως είχε πει ο μουσικός στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα», δεν θα εξαπατούσε τη σύζυγό του, Ιλάειρα Ζήση, και τον κόσμο για να διαψεύσει φήμες σχετικά με τη σεξουαλική του ταυτότητα, προκαλώντας σχόλια στα social media με τα λεγόμενά του.
Στις 4 Δεκεμβρίου έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από τον κόσμο να σταματήσει να ασχολείται με την προσωπική του ζωή και να μη δημιουργεί προβλήματα στην οικογένειά του. Εξομολογήθηκε επίσης πως δεν αντέχουν άλλο εκείνος και η γυναίκα του να στοχοποιείται η προσωπική τους ζωή.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στο Instagram: «Σας παρακαλώ πολύ σταματήστε να ασχολείστε με την προσωπική μου ζωή. Εγώ και η οικογένειά μου δεν αντέχουμε άλλο αυτόν τον πόλεμο που δεχόμαστε καθημερινά. Είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ζήσει όμορφα, ήρεμα, με τη γυναίκα του και με το παιδί του. Δεν σας έχω ενοχλήσει ποτέ. Όμως όλα αυτά τα χρόνια έχω δεχθεί και συνεχίζω να δέχομαι απίστευτο διαδικτυακό bullying».
Στη συνέχεια, στάθηκε στην «επίθεση» που δέχεται: «Με έχουν χτυπήσει, με έχουν προσβάλει, με έχουν υποδεχθεί με λόγια σκληρά, άδικα, κακεντρεχή. Δηλαδή πόσο νομίζετε ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος; Είδα χθες να γίνεται τηλεοπτική διάγνωση από συγκεκριμένη εκπομπή γι’ αυτό που είπα, είδα να μεταφράζονται αλλιώς τα λεγόμενά μου, είδα να μπαίνουν ξανά στο σπίτι μας, στη ζωή μας. Και όχι, δεν προκαλούμε. Μόνοι σας μπαίνετε. Επειδή βολεύει, επειδή πουλάει. Επειδή κάνει κλικ. Διερωτάστε γιατί το είπα αυτό; Που τι είπα δηλαδή; Εγώ απάντησα με ειλικρίνεια όπως κάνω πάντα σε μια ερώτηση δημοσιογράφου. Αυτό. Όλο το υπόλοιπο το κάνει η χωρίς όρια αναπαραγωγή, παράφραση και παραποίηση των λεγομένων όπου ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει και λέει το μακρύ του και το κοντό του».
Κλείνοντας, ανέφερε: «Είπε αυτό άρα εννοούσε το άλλο”, “το λέει για να κρύψει κάτι”, “το λέει επειδή δεν αποδέχεται τον εαυτό του”. Έλεος. Φτάνει πια. Και επειδή τώρα υπάρχει και ένα μικρό παιδί, το παιδί μας, η καρδιά μας, η ζωή μας όλη, που σε λίγο θα μεγαλώσει και θα μπορεί να διαβάζει αυτά που γράφετε και να ακούει αυτά που λέτε. Θα μπορεί να βλέπει το μίσος που χύνεται. Το μένος, κατευθείαν απέναντι σε εμάς και στο σπίτι μας. Σταματήστε να μπαίνετε εκεί που δεν σας αφορά και δεν σας ζητήθηκε».
Δείτε την ανάρτησή του
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Μαυρίκιος Μαυρικίου στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα» πριν από μερικές μέρες, είχε τονίσει πως δεν θα έμπαινε ποτέ στη διαδικασία να πραγματοποιήσει έναν εικονικό γάμο στην εκκλησία για να διαψεύσει φήμες, που υπήρχαν για το πρόσωπό του.
Όπως είχε πει: «Αν ήμουν κάτι άλλο, δεν θα το έκρυβα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θα κορόιδευα κανέναν άνθρωπο. Δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάνω έναν εικονικό γάμο σε εκκλησία. Δεν θα κορόιδευα τον εαυτό μου. Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και η σύζυγός μου το ίδιο. Είναι υπέροχη. Είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Είμαστε πολύ καλά με την Ιλάειρα, είμαστε αγαπημένοι, παντρεμένοι, έχουμε ένα υπέροχο παιδί και σκοπεύουμε να κάνουμε και δεύτερο κάποια στιγμή».
Δείτε το βίντεο με όσα είχε πει
Δείτε την ανάρτησή του
Δείτε το βίντεο με όσα είχε πει
