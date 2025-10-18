Η Τάρια Μπούρα για τη ζωή της μακριά από την τηλεόραση: Έχω πολύ καλές αναμνήσεις
Το κορίτσι του «Πρωινού Καφέ» αναφέρθηκε στην εμπειρία της από την τηλεόραση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής υπό τις κατάλληλες συνθήκες

Γεωργία Κοτζιά
Σε άλλη φάση της ζωής της είναι πλέον, η Τάρια Μπούρα, το γνωστό μοντέλο που έκανε την εμφάνισή του στη δεκαετία του ’90 μέσα από τον «Πρωινό Καφέ» στον ANT1. Τα τηλεοπτικά συνεργεία εντόπισαν την πρώην παρουσιάστρια και μοντέλο σε κοσμική εκδήλωση το βράδυ της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου.

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και αναφέρθηκε στη σχέση της με την τηλεόραση και το ενδεχόμενο επιστροφής της στην οθόνη. «Ασφαλώς και μου λείπει η τηλεόραση. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία και θεωρώ ότι ήταν μία πάρα πολύ καλή εποχή για όλους. Αναμφισβήτητα μου λείπει αυτό το κομμάτι», τόνισε η Τάρια Μπούρα.

Δείτε το βίντεο

Σχολιάζοντας τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο τηλεοπτικό τοπίο, η Τάρια Μπούρα παρατήρησε: «Δεν με βλέπετε στην τηλεόραση, γιατί προφανώς άλλαξαν τα δεδομένα, άλλαξαν τα ζητούμενα. Πλέον ζητάνε κάποιες άλλες κοπέλες που είναι τώρα στην επικαιρότητα λόγω των ριάλιτι. Έχουν αλλάξει οι εποχές προφανώς».

Κλείνοντας, η πρώην παρουσιάστρια δήλωσε ανοιχτή σε νέες προτάσεις: «Αν υπήρχε κάποια καλή πρόταση και θεωρούσα ότι θα μου έκανε καλό, θα τη δεχόμουν», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση υπό τις κατάλληλες συνθήκες.



