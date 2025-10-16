Τσάνινγκ Τέιτουμ: Τα φιλιά με την Ίνκα Γουίλιαμς στην πρεμιέρα του «Roofman» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο κόκκινο χαλί για να προωθήσει τη νέα ταινία του ηθοποιού
Δεν έκρυψαν τον έρωτά τους ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ίνκα Γουίλιαμς, κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Roofman» στο πλαίσιο του 69ου BFI London Film Festival, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά μπροστά στους φωτογράφους. Ο ηθοποιός και το μοντέλο, εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αγαπημένοι, ενώ περπάτησαν χωριστά το κόκκινο χαλί, προωθώντας τη νέα ταινία του Τσάνινγκ Τέιτουμ.
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε ντυμένος στα μαύρα, ενώ η σύντροφός του κατάφερε να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα πάνω της με το μαύρα φόρεμα που επέλεξε με το βαθύ του ντεκολτέ. Το ζευγάρι φάνηκε ιδιαίτερα ευδιάθετο, καθώς συνομιλούσε πριν ανταλλάξει ένα φιλί.
Τον προηγούμενο μήνα, το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, τέσσερις μήνες αφού ανακοίνωσαν τη σχέση τους στο Instagram, στην πρεμιέρα της anime ταινίας «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» στο Λος Άντζελες.
Η πρώτη σύνδεση του ζευγαριού είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο, όταν εντοπίστηκαν να φεύγουν από το πάρτι της CAA στο Λος Άντζελες. Είχαν περάσει μόλις τρεις μήνες μετά τον χωρισμό του Τσάνινγκ από την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Ζόι Κράβιτζ, τον Οκτώβριο του 2024.
Η Ίνκα Γουίλιαμς, η οποία γεννήθηκε στη Μελβούρνη και μεγάλωσε στο Μπαλί, συνδυάζει την επιτυχημένη καριέρα της στο μόντελινγκ με τη δική της εταιρεία μόδας, με τίτλο «She Is I».
Φωτογραφίες: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia
Channing Tatum arrives with Inka Williams to the "Roofman" BFI London Film Festival headline gala. 😍 pic.twitter.com/DjOWV2nXyM— E! News (@enews) October 14, 2025
