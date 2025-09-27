O Λούκας Γκέιτζ μίλησε για τον σύντομο γάμο του με τον Κρις Άπλετον: Δεν με αναγνώριζα εκείνη την περίοδο
O Λούκας Γκέιτζ μίλησε για τον σύντομο γάμο του με τον Κρις Άπλετον: Δεν με αναγνώριζα εκείνη την περίοδο
Σημείωσε μάλιστα, πως η ζωή του τότε ήταν σαν να «βίωνε ένα μανιακό επεισόδιο για έξι μήνες»
Για τον σύντομο γάμο του με τον διάσημο hairstylist και κολλητό φίλο της Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Άπλετον μίλησε ο Λούκας Γκέιτζ. Ο ηθοποιός, που έχει μιλήσει δημόσια για τη διάγνωση του με οριακή διαταραχή προσωπικότητας (BPD), αποκάλυψε ότι τότε δεν αναγνώριζε τον εαυτό του, ενώ και οι γύρω του έβλεπαν μια διαφορετική εικόνα από αυτόν που πραγματικά ήταν.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «Not Skinny But Not Fat», ο πρωταγωνιστής του Euphoria αναφέρθηκε στο αν «μετανιώνει» που ο γάμος του προβλήθηκε τηλεοπτικά στο ριάλιτι «Kardashians», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ναι, αλλά καμία μετάνοια. Έμαθα τόσα πολλά από αυτό». Παράλληλα, σχολίασε με χιούμορ αλλά και αυτοκριτική τη συμπεριφορά του εκείνη την περίοδο, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει ένας πολύ περίεργος τρόπος με τον οποίο μερικές φορές χορηγούνται φάρμακα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν ρίχνει το «φταίξιμο» στην φαρμακευτική αγωγή.
Ο Λούκας Γκέιτζ και ο Κρις Άπλετον γνωρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2023 σε ταξίδι στο Μεξικό, αρραβωνιάστηκαν λίγες εβδομάδες αργότερα και τον Απρίλιο παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας με κουμπάρα την ίδια την Κιμ Καρντάσιαν. Οι δυο τους εμφανίστηκαν με ταιριαστά γούνινα μπουφάν και δερμάτινα παντελόνια, σε έναν γάμο που προβλήθηκε στο Hulu τον Νοέμβριο του 2023, λίγες μόνο μέρες πριν ο Κρις Άπλετον καταθέσει αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενος «ασυμφωνία χαρακτήρων». Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024.
«Δεν ξέρω τι περνούσε από το μυαλό μου. Ζούσα ένα μανιακό επεισόδιο για έξι μήνες. Αλλά ζεις και μαθαίνεις», είχε πει ο ηθοποιός σε παλαιότερη του εμφάνιση στο Watch What Happens Live.
Από την άλλη πλευρά, ο Κρις Άπλετον μίλησε για πρώτη φορά δημόσια τον περασμένο μήνα στο podcast On Purpose του Τζέι Σέτι, περιγράφοντας τη δική του οπτική: «Από έξω φαινόταν πως τα είχα όλα υπό έλεγχο, αλλά περνούσα μεγάλο προσωπικό πόνο. Ο κόσμος έχει άποψη για τη ζωή σου και αυτό είναι έντονο, ειδικά όταν προσπαθείς να διαχειριστείς πράγματα».
Ο γνωστός hairstylist τόνισε ότι μπορείς να αγαπήσεις κάποιον χωρίς να υπάρχει απαραίτητα «ένα ευτυχισμένο τέλος για πάντα», αλλά και ότι κάθε σχέση αποτελεί πηγή μαθημάτων. «Έμαθα τόσα πολλά για τα όριά μου, για το πώς θέλω να αγαπώ και να αγαπιέμαι. Το να κινείσαι γρήγορα σε μια σχέση δεν σημαίνει πάντα πως είσαι απερίσκεπτος· μπορεί να σημαίνει ότι έχεις ελπίδα», δήλωσε, προσθέτοντας: «Προτιμώ να αγαπήσω και να πληγωθώ, παρά να μην νιώσω τίποτα ποτέ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «Not Skinny But Not Fat», ο πρωταγωνιστής του Euphoria αναφέρθηκε στο αν «μετανιώνει» που ο γάμος του προβλήθηκε τηλεοπτικά στο ριάλιτι «Kardashians», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ναι, αλλά καμία μετάνοια. Έμαθα τόσα πολλά από αυτό». Παράλληλα, σχολίασε με χιούμορ αλλά και αυτοκριτική τη συμπεριφορά του εκείνη την περίοδο, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει ένας πολύ περίεργος τρόπος με τον οποίο μερικές φορές χορηγούνται φάρμακα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν ρίχνει το «φταίξιμο» στην φαρμακευτική αγωγή.
"I didn't recognize myself, and everyone around me didn't recognize who I was," says the actor, who has been open about his borderline personality disorder diagnosis. (via @toofab)https://t.co/kgXiKBGanq— TMZ (@TMZ) September 27, 2025
«Δεν ξέρω τι περνούσε από το μυαλό μου. Ζούσα ένα μανιακό επεισόδιο για έξι μήνες. Αλλά ζεις και μαθαίνεις», είχε πει ο ηθοποιός σε παλαιότερη του εμφάνιση στο Watch What Happens Live.
Από την άλλη πλευρά, ο Κρις Άπλετον μίλησε για πρώτη φορά δημόσια τον περασμένο μήνα στο podcast On Purpose του Τζέι Σέτι, περιγράφοντας τη δική του οπτική: «Από έξω φαινόταν πως τα είχα όλα υπό έλεγχο, αλλά περνούσα μεγάλο προσωπικό πόνο. Ο κόσμος έχει άποψη για τη ζωή σου και αυτό είναι έντονο, ειδικά όταν προσπαθείς να διαχειριστείς πράγματα».
Ο γνωστός hairstylist τόνισε ότι μπορείς να αγαπήσεις κάποιον χωρίς να υπάρχει απαραίτητα «ένα ευτυχισμένο τέλος για πάντα», αλλά και ότι κάθε σχέση αποτελεί πηγή μαθημάτων. «Έμαθα τόσα πολλά για τα όριά μου, για το πώς θέλω να αγαπώ και να αγαπιέμαι. Το να κινείσαι γρήγορα σε μια σχέση δεν σημαίνει πάντα πως είσαι απερίσκεπτος· μπορεί να σημαίνει ότι έχεις ελπίδα», δήλωσε, προσθέτοντας: «Προτιμώ να αγαπήσω και να πληγωθώ, παρά να μην νιώσω τίποτα ποτέ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα