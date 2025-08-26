Το βίντεο της Μαριέττας Χρουσαλά κάτω από το νερό - «Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι» έγραψε
Το βίντεο της Μαριέττας Χρουσαλά κάτω από το νερό - «Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι» έγραψε
Η πρώην παρουσιάστρια απολαμβάνει τις διακοπές της και μοιράζεται υλικό με τους θαυμαστές της στο Ιnstagram
Ένα βίντεο με την ίδια κάτω από το νερό δημοσίευσε η Μαριέττα Χρουσαλά, από τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η πρώην παρουσιάστρια μοιράζεται συχνά, τελευταία υλικό από την καθημερινότητά της δίνοντας έτσι μια γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους από το πώς περνάει.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πρωταγωνιστούν στιγμιότυπα από τις διακοπές της, με την ίδια να ποζάρει με φόντο τα καταγάλανα νερά και τους προορισμούς που επισκέπτεται.
Στην τελευταία της ανάρτηση, η Μαριέττα Χρουσαλά ανέβασε ένα βίντεο που τη δείχνει να κολυμπά κάτω από το νερό, φορώντας τη μάσκα της και πέδιλα, προκειμένου να μπορεί να ανακαλύψει τον βυθό. Στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή της έγραψε: «Με αγάπη. Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι».
Δείτε το βίντεο
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πρωταγωνιστούν στιγμιότυπα από τις διακοπές της, με την ίδια να ποζάρει με φόντο τα καταγάλανα νερά και τους προορισμούς που επισκέπτεται.
Στην τελευταία της ανάρτηση, η Μαριέττα Χρουσαλά ανέβασε ένα βίντεο που τη δείχνει να κολυμπά κάτω από το νερό, φορώντας τη μάσκα της και πέδιλα, προκειμένου να μπορεί να ανακαλύψει τον βυθό. Στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή της έγραψε: «Με αγάπη. Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα