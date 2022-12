Κλείσιμο

Η Ρόουζ Χάνμπερι ποζάρει με μαγιό δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ και την αδερφή της Μαρίνα, το 2005.

Χάρι, Μέγκαν και Jason Knauf, υπεύθυνος του γραφείου τύπου του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Κλείσιμο

Σύμφωνα με τον Λάσεϊ, το πρωτόκολλο του παλατιού δεν «επιτρέπει» στα «χαμηλότερα» μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας να έχουν υψηλότερη δημοτικότητα από την Βασίλισσα ή τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Για όλα υπάρχει μια ιεραρχία. Ετσι όπως βαδίζουν με την σειρά ιεραρχίας σε όλες τις δημόσιες τελετές, έτσι ακριβώς πρέπει να είναι και η δημοτικότητά τους. Οταν λοιπόν η Μέγκαν Μάρκλ μπήκε στην βασιλική οικογένεια, η δημοτικότητα του ζευγαριού Χάρι και Μέγκαν εκτοξεύθηκε στα ύψη. Ηταν πολύ πιο δημοφιλείς από το «κουρασμένο» -έπειτα από μια δεκαετία- ζευγάρι Ουίλιαμ και της Κέιτ.Το «λάθος» ανέλαβε να διορθώσει ο Jason Knauf , υπεύθυνος του κοινού γραφείου τύπου Κέμπριτζ-Σάσεξ. Στην αρχή προσπάθησε να αντιστρέψει τις τάσεις στα social media αγοράζοντας likes και friends μέσω bots, όπως ανακάλυψε πρόσφατη έρευνα των New York Times. Δεν ήταν όμως αρκετό. Σύμφωνα πάντα με τον Λάσεϊ, στη συνέχεια, άρχισε να διαδίδει αρνητικές ιστορίες για την Μέγκαν με στόχο να ανακόψει την δημοτικότητά της.Όμως, αυτές οι μικρές ανοήτες διαρροές για τις τιάρες, τα παρανυφάκια που έκλαιγαν, τις γαστρονομικές της απαιτήσεις, που την εμφάνιζαν ως σκύλα και κακομαθημένη αμερικανίδα ήταν βούτυρο στο ψωμί των ακροδεξιών φιλοβασιλικών ρατσιστών, οι οποίοι δεν είδαν ποτέ θετικά μια μιγάδα στην βασιλική οικογένεια.Τώρα μπορούσαν άνετα να την κατηγορούν και να την βρίζουν ανοικτά χωρίς να κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ρατσιστές. Δεν την μισούσαν επειδή ήταν μιγάς, αλλά επειδή είναι «σκύλα». Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός πως τα κλικς στα social media έφερναν ζεστό χρήμα, οδήγησαν στην δημιουργία δεκάδων λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα που διέσπειραν συνεχώς ανυπόστατες φήμες και κατέγραφαν εκατομμύρια σε κέρδη. Όσο μεγαλύτερο το ψέμα, τόσο πιο πιστευτό γινόταν: «Η Μέγκαν δεν είναι έγκυος. Φοράει μαξιλάρια στην κοιλιά. Τα παιδιά τους δεν υπάρχουν, είναι κούκλες».Σύμφωνα με έρευνα της Bot Sentinel to 70% των μηνυμάτων μίσους κατά της Μέγκαν Μάρκλ προέρχονται από μόλις 83 λογαρισμούς (με αποδέκτες 17 εκατομμύρια χρήστες του twitter) οι οποίοι λογαριασμοί κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια από την εκστρατεία μίσους. Ενας από αυτούς τους λογαριασμούς (@TheMarkleSammy), σύμφωνα με έρευνα του Buzzfeed, άνηκε στην ετεροθαλή αδερφή της Μέγκαν, την, η οποία αναγκάστηκε να τον κλείσει για να μην βρεθεί στο εδώλιο δικαστηρίου. Στις αρχές Νοεμβρίου, όμως, η Σαμάνθα Μάρκλ ευχαρίστησε τον νέο ιδιοκτήτη του Twitter,, ο οποίος της επέτρεψε να επιστρέψει στο twitter.Στο ντοκιμαντέρ «Χάρι και Μέγκαν» στο Netflix, ο πρίγκιπας Χάρι μιλάει σχεδόν ανοικτά για το θέμα του τσακωμού με τον αδερφό του. Λέει χαρακτηριστικά, πως η οικογένεια του δεν τον υποστήριξε στο θέμα της Μέγκαν και πως «ενώ το παλάτι ήταν διατεθειμένο να πει ψέματα για να καλύψει τον αδερφό του Ουίλιαμ, αρνήθηκε να πει την αλήθεια για αυτόν και την Μέγκαν». Σύμφωνα με την Κάθριν Γουίλαν, ο Χάρι «φωτογραφίζει» την υπόθεση της εξωσυζυγικής σχέσης Ουίλιαμ - Ρόουζ Χάνμπερι.Η 35χρονη Ρόουζ Χάνμπερι πριν παντρευτεί τον -κατά 23 χρόνια μεγαλύτερό της- μαρκήσιο του Χολμεντελέϊ, κολλητό φίλο του πρίγκιπα Ουίλιαμ υπήρξε μια εκρηκτική παρουσία στους κύκλους της βρετανικής αριστοκρατίας και ένα «party animal», όπως την αποκαλούν, όσοι την γνωρίζαν από παλιά.Μεταξύ άλλων είχε υπογράψει με το πρακτορείο μοντέλων Storm, την εταιρεία που έκανε διάσημη την Κέιτ Μος, όταν πήγε στο Λονδίνο με την αδερφή της Μαρίνα. Οι δύο αδερφές μάλιστα είχαν ποζάρει με μαγιό δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, το 2005.Η οικογένεια της Ρόουζ Χάνμπερι ήταν πάντα πολύ κοντά στην Βρετανική βασιλική οικογένεια. Η γιαγιά της, Λαίδη Ελίζαμπεθ Λόνγκμαν, ήταν παιδική φίλη της βασίλισσας Ελισάβετ και παράνυμφος στο γάμο της με τον πρίγκιπα Φίλιππο. Μάλιστα, σύμφωνα με φήμες ήταν μια από τις υποψήφιες νύφες για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ μέχρι που εμφανίστηκε η Κέιτ. Τελικά, όμως παντρεύτηκε τον μαρκήσιο του Χολμεντελέϊ και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.Η ιστορία βγήκε στα βρετανικά ταμπλόιντς τον Μάρτιο του 2019 στην Sun και ξύπνησε μνήμες από την εξωσυζυγική σχέση του Πρίγκιπα Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς ενώ ήταν παντρεμένος με την Νταϊάνα.Παρόλο που διαψεύστηκε κατηγορηματικά από όλες τις πλευρές, τα δύο ζευγάρια, Κέμπριτζ και Χολμεντελέϊ έκοψαν όλες τις επαφές και τα κολλητιλίκια...Ήταν η εποχή, κατά την οποίαν η Κέιτ ήταν έγκυος στο τρίτο της παιδί, τον πρίγκιπα Λούις και τότε που η φρεσκοπαντρεμένη Μέγκαν ξεκινούσε την συζυγική της ζωή στο παλάτι του Κένσινγκτον.Σύμφωνα με την δημοσιογράφο της WSJ Κάθριν Γουίλαν ήταν η εποχή κατά την οποία Ουίλιαμ και Χάρι είχαν κοινό γραφείο τύπου, το οποίο διαχειριζόταν ο Jason Knauf, οποίος και άρχισε να διαρρέει τις φήμες που εμφάνιζαν την Μέγκαν ως «σκύλα»: Η ιστορία με την τιάρα, το «what Meghan wants, Meghan gets», τα δάκρυα της Κέιτ για τα παρανυφάκια και άλλα πολλά. Ο Χάρι μαθαίνει από φίλους του δημοσιογράφους και συγκεκριμένα από τον Τομ Μπράντι του ITV, πως ο Κnauf δίνει τις ιστορίες στα ταμπλόιντ. Ο δημοσιογράφος Τομ Μπράντι ήταν φίλος και με τα δύο αδέρφια από την εποχή που ζούσε η Νταϊάνα. Εξαλλος ο Χάρι συναντιέται και τσακώνεται με τον αδερφό του για τις διαρροές του Knauf.Ο Ουίλιαμ κόβει μαχαίρι τις σχέσεις του με τον Τομ Μπράντι καθώς θεωρεί πως πήρε την πλευρά του αδερφού του. Ακολουθεί το ταξίδι των Σάσεξ στη Νότια Αφρική, κατά το οποίο η Μέγκαν δίνει συνέντευξη στον Τομ Μπρέιντι για το πόσο άσχημα περνάει στο παλάτι. Λίγες μέρες αργότερα, Χάρι και Ουίλιαμ χωρίζουν τα γραφεία τύπου τους και στη συνέχεια οι Σάσεξ φεύγουν από το παλάτι του Κένσιγκτον για να εγκατασταθούν στο Φρόγκμορ κότατζ. Στόχος του Χάρι ήταν να ακυρώσει με αυτόν τον τρόπο όλες τις διαρροές.Να υπενθυμίσουμε πως, όταν τελικά Μέγκαν και Χάρι αποχώρησαν από το παλάτι, ο Jason Knauf έπαιξε κεντρικό ρόλο στα emails με τις κατηγορίες για μπούλινγκ από την Μέγκαν. Το γράφειο Τύπου του πρίγκιπα Ουίλιαμ και ο υπεύθυνός του εμφανίζονται παντού πίσω από όλες τις αρνητικές ιστορίες για την Μέγκαν Μαρκλ.Σύμφωνα με ανθρώπους των Σάσεξ, το τελευταίο χτύπημα του παλατιού ήταν η πρόσκληση των Πιρς Μόργκαν και Τζέρεμι Κλάρκσον στον κλειστό πάρτι φίλων που διοργάνωσε η Καμίλα. Μέγκαν και Χάρι θεωρούν αδιανόητο το γεγονός ότι η Καμίλα κάλεσε δύο ανθρώπους σε κλειστό δείπνο, οι οποίοι έχουν εκφραστεί επανειλημμένα με απαξιωτικό τρόπο για την Μέγκαν και τον Χάρι.Και προκαλεί επίσης μεγάλη εντύπωση πως δυο μέρες μετά από αυτό το δείπνο, ο Κλάρκσον έγραψε στη Sun πως στην Μέγκαν αξίζει «να την διαπομπεύσουν γυμνή στους δρόμους του Λονδίνου με τον κόσμο να τις πετάει περιττώματα». Φίλοι των Σάσεξ αναρωτιούνται «πως θα φαινόταν στο παλάτι να καλέσουν στα γεννέθλια του Άρτσι τους βρετανούς που πέταξαν αυγά στον Βασιλιά Κάρολο»;